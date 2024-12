A Gáspár családdal kapcsolatban már megszokhattuk, hogy semmi nem megy náluk olajozottan és egyszerűen. Az olaszos temperamentummal megáldott családban gyakori a ricsaj, a lárma, sok a veszekedés, és gyakran úgy próbálja meggyőzni az egyik családtag a másikat, hogy hangosan kiabál. Győzőék életét már évtizedke óta követhetik nyomon a magyarok, és nagyon sok mosolyt csaltak az ország lakosai arcára vicces természetükkel, nagyszerű humorukkal. Gáspár Győző korábban azt nyilatkozta a TV2-nek, hogy bizony ő az emberek nagy nevettetője, éppen ezért szereti megmutatni, hogy miképpen élik mindennapjaikat. Győzi karácsonyi fotósorozat is igazán rendhagyó volt, ami sokakat derített mosolyra.

A Gáspár család karácsonykor sem unatkozik

Mint a legtöbb sztár, Gáspár Győző is posztolta a karácsonyi fotósorozatát. Míg azonban például Kulcsár Edina, Vasvári Vivien vagy Ördög Nóra egy meglehetősen komoly és formális kép sorozattal rukkolt elő, addig Győző - ahogyan az lenni szokott - a humorra helyezte a hangsúlyt. Éppen ezért Gáspár Győző egy káoszos szobában pózolt: két karácsonyfa is felborult, és mindenütt rendetlenség látszik. A két felborult fa közé ült be Győző, hogy a nézőkre mosolyogjon.