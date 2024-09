Komoly elhatározásra jutott Gáspár Zsolti: karácsonykor visszatér a családhoz

Gáspár Zsoltit a legtöbben a TV2 képernyőjén láthatják, hiszen évről évre vendégül látja a Farm VIP szereplőit birtokán. Most azonban a TV2 Klub Újratervezés című műsorába ugrott be segíteni, és Csutival közösen meglepte a tragikus sorsú Hajdú családot. Zsolti gazda nemcsak izgalmas programmal, de hasznos ajándékokkal is készült a három gyereknek és édesapjuknak, amivel kicsit megkönnyítheti számukra a szűkös kereteikhez mérten különösen drága iskolakezdést. És ez még nem minden: lapunknak elárulta, annyira megindította Hajdúék sorsa, hogy egy fontos döntést is meghozott a jövőt illetően.

Az Újratervezésben lepett meg egy családot Gáspár Zsolti, nagyon meghatotta a történetük (Fotó: Szabolcs László)

Zsolti számára egyáltalán nem ismeretlenek a szegény családok problémái, hiszen ő maga is hasonló körülmények között nőtt fel. Amióta pedig lehetőségük van rá, édesapjával az országot járják, hogy nehéz sorsú gyerekeken segíthessenek adományaikkal, legyen szó iskolakezdésről vagy a karácsonyi ajándékozással járó kiadásokról:

Nagyon sokat megyünk, egész évben meg sem állunk szinte, mindenkinek segítünk. Most, hogy túl vagyunk az iskolatáska osztáson, már készülünk a Mikulásra. De az időseket is szeretnénk meglátogatni, eljutni minél többjükhöz, akik kórházban fekszenek.

Gáspár Zsolti szeretne még visszatérni az Újratervezésbe

Miután találkozott a családdal, úgy érzi, hogy különösen a szívéhez nőttek a gyerekek és az édesapa is, ezért nagyon jó ötlete támadt, amivel még több terhet levehet az özvegy családapa válláról:

A családot nagyon megszerettem. Az édesapának pedig csak gratulálni tudok, hogy egy ilyen tragédia után, így össze tudja rakni a családot és mindet megtesz a két lányáért meg a kisfiáért. Annyira közel kerültek, hozzám, hogy mindenképpen vissza szeretnék menni hozzájuk karácsonyra, néhány ajándékkal.

- Az új tornafelszerelésnek és iskolatáskának is nagyon örültek, én pedig nagyon hálás vagyok a TV2-nek, hogy ebben részt vehettem, szerintem ez egy csodálatos kezdeményezés és ha hívnának a következő évadra, akkor nagyon szívesen részt vennék benne – árulta még el a farmer.