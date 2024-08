Gáspár Zsolti: A lányom lett a család első diplomása

A Gáspár fivérekről köztudott, hogy a gyermekkoruk nem alakult túl fényesen, annak ellenére sem, hogy a szüleik erő felett tettek meg mindent a család boldogulásáért. Az idősebb Gáspár Győző és Marika jobb életet akartak fiaiknak, mint amilyen nekik jutott osztályrészül fiatal korukban. Szakmát adtak Zsolti és Győző kezébe, de arra már nem volt módjuk, hogy főiskolára, de pláne egyetemre küldjék őket. Gáspár Zsolti ugyan nem érzi a felsőoktatás hiányát saját életében, de már nagyon fiatalon elhatározta, ha a gyermekei szeretnének diplomát szerezni, ő támogatja majd őket a törekvéseikben. A TV2 sztárjának három gyermeke született, akik mindhárman más és más egyéniségek, illetve persze, más és más célokkal indultak neki a nagybetűs életnek. A legidősebb, Gabriella a családi vállalkozásban dolgozik, míg Nikolasz cukrásznak tanul, és szeretne mesterré válni, míg az ikerpár lány tagja közgazdászként diplomázott az idén.

Gáspár Zsolti gyerekei büszkeséggel töltik el édesapjukat (Fotó: archív/Mediaworks)

Gáspár Zsolti lánya belevág a mesterképzésbe

– Még gyerek voltam, amikor megfogadtam, hogy mindenben támogatni fogom a gyermekeimet, pont úgy, ahogy édesanyánk és édesapánk tették ezt velünk.

Nekik nem állt módjukban, hogy főiskolára vagy egyetemre küldjenek minket, de szakmákat adtak a kezünkbe, majd pedig engedték, hogy a saját utunkat járjuk

– kezdte a Borsnak Gáspár Zsolti, aki dagadó büszkeséggel árulta el, hogy a fiatalabbik lánya éppen idén tette le az államvizsgát.

Nikol a Metropolitan Egyetemen végzett közgazdászként, amivel a családunk első diplomása lett. Ugyanakkor úgy döntött, hogy belevág a mesterképzésbe, vagyis újabb két évig még hallgató marad.

– Fantasztikus látni apaként, ahogy a gyerekek kiteljesednek és örömüket lelik abban, amit csinálnak – lelkendezett Zsolti gazda, aki azt reméli, hogy a lánya tudásának később hasznát veheti majd a családi cégben.

Gáspár Zsolti tanyája nyugalmában hatra dőlhet, apaként jelesre vizsgázott (Fotó: Szabolcs László)

„Elég neki szólnom...”

Nikol egy hihetetlenül jóeszű gyerek, aki úgy szívja magába a tudást, mint a szivacs. Nagyon szép eredménnyel zárta az egyetemet, és nem kétlem, hogy ezzel a lendülettel megy tovább.

– Remek kis gazdasági szakember már most is, és jó érzés tudni, hogyha szakmai segítségre szorulok, elég neki szólnom, és máris kisilabizálja a megoldást. Talán Nikolasznak is segítségére lehet majd, ha mestercukrász lesz, és megnyitja a saját cukrászdáját, vagy üzemét valahol a világban – magyarázta büszkén Gáspár Zsolti.