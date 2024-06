Gáspár Zsolti várja a farmjára a magyar válogatottat

Gáspár Zsolti tartja az ígéretét! A gazda még múlt vasárnap jelentkezett be a lapunkon keresztül, hogy megüzenje a magyar válogatottnak: várja őket a farmján! Persze ennek volt egy feltétele, méghozzá az, hogy Marco Rossi legénysége továbbjusson a csoportjából... Sajnos ez most nem sikerült, azonban Zsolti gazda becsüli Szoboszlai Dominikék kemény munkáját, így továbbra is várja őket egy nagy bulira. Már el is kezdte a szervezkedést...

Gáspár Zsolti várja a magyar válogatottat a farmján. (Fotó: Bors)

Gáspár Zsolti farmjára mehet a magyar válogatott

Zsolti nem tartja magát nagy focirajongónak, azonban ha a nemzeti 11 játszik, mindig megnézi őket. Mint mondja, most is kemény munkát tettek bele a fiúk, és bár csalódott az eredmény miatt, nem szabad lebecsülni a csapatot.

Persze, csalódott vagyok, hogy a válogatott nem jutott tovább, de nem kell csüggedni! Legközelebb majd sikerülni fog, csak szurkolni kell tovább, ugyanilyen lelkesedéssel!

– kezdte lapunknak Zsolti gazda, aki természetesen nem feledkezett meg az ígéretéről sem. Bár ennek a csoportból való továbbjutás lett volna a feltétele, a híresség most szemet hunyna e felett.

– Na, de a lényeg! Azt mondtam, ha Szoboszlai Dominikék továbbjutnak a csoportból, akkor elhívom őket a farmomra. Ezt a meghívást továbbra is fenntartom, ki kell engedni nekik a fáradt gőzt, úgyhogy várom őket! Lesz birkapörkölt, nyársalunk, eszünk, iszunk.

Rossi bátyámat körbe is vezetem majd a tanyán, és ahogy mondtam korábban, neki külön fúziós menüvel készülök: birkás ravioli, juhtejes tiramisu...

De Dominik összeírhatja a csapat igényeit, én teljesítem. Nagy buli lesz! – árulta el Zsolti, így már csak az a kérdés, hogy Dominikék elfogadják-e a meghívást, na meg, hogy mikor lesz a buli.