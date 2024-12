Durva balhé Gáspáréknál! Megcsalásra gyanakszik Gáspár Győző: „Ennek válás lesz a vége”

Gáspár Győző és Bea az ország egyik legismertebb házaspárja, akik úgy tűnik, a viszontagságok ellenére is mindig kitartanak egymás mellett. Most azonban felütötte fejét náluk az a bizonyos zöld szemű szörny és Győzike megcsalásra kezdett gyanakodni. A Gáspárék 4. részében végig is követhetjük, mit tesz a showman, ha eluralkodik rajta a féltékenység.

Gáspár Győző felesége után nyomoz, attól fél, hogy Gáspár Bea megcsaláson töri a fejét Fotó: TV2

Bea egy gasztrofaluba indul egy kampány miatt, ahova férje nem akar vele tartani, bár később igencsak megbánja ezt a döntést.

– Mi a francnak volt ez kiöltözve? Hova megy? – kérdezgeti Győzi dühösen, miután a felesége magára hagyja.

A háziasszony persze nem egyedül indul útnak, a legjobb barátnőjét viszi magával, ami miatt a showman még inkább gyanakodni kezd.

– Nem bízom Edinában, hogy nem pasizni mennek, ezért megyünk utánuk – jelenti ki.

Nem értem ezt az egészet. Az ember nem tud aludni délig, hogy kipihenje magát, mert ezek mindig programot szerveznek. Nekem ebből már elegem van. Nem hiszem el, hogy nincs valakije, már nem tudok másra gondolni. Ennek válás lesz a vége. Öreg vagyok én már ahhoz, hogy valaki után koslassak

– lovalja bele magát még jobban a családapa.

Gáspárék 2024-ben sem hagyják unatkozni a nézőket, Gáspár Győző és Gáspár Bea családja egyre őrültebb kalandokba keveredik Fotó: TV2

Gáspár Győző nyomoz a felesége után

A féltékeny férjet teljesen elvakítják az érzelmei, így a fák mögött bujkálva figyeli gyermekei anyját, ahogy barátnőjével és egy titokzatos férfival beszélget.

Remélem, hogy nem fogok csalódni és olyat látni, amit nem szeretnék

– vallja be Győző idegesen.

Ezek után persze szinte borítékolható, hogy az akciónak csúnya lebukás lesz a vége, de hogy mi derül ki és vajon kibékül-e Gáspár Bea és Győző, azt a Gáspárék 4. adásából tudhatják csak meg 21:40-től a TV2-n.