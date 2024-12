Nemrég kiderült, hogy Gáspár Bea és Gáspár Győző visszatérnek a TV képernyőre a Győzike Show 2024-es változatának is nevezhető Gáspárék című műsorral, ahol a rajongók budapesti kalandjaikat követhetik nyomon. A költözés híre sokakat meglepett, többek között Beát is, aki az első részben elárulta, neki nem volt beleszólása a lakásvásárlásba, így nem is nagyon örült neki.

Gáspár Bea Győző mellett már megszokta, hogy a dolgaik nem mennek éppen simán. Most kiderült, hogy az a döntés is váratlanul érte, hogy a showman lakást vásárolt Budapesten.

Győző fél évvel ezelőtt kitalálta, hogy vesz egy lakást és ezt csak így közölte, aminek én annyira nem örültem. Nagyon meg akart engem lepni, még meg se mutatta, amit megvásárolt, viszont én nem akarok negatívan csalódni. Pedig Győzőt ismerve ez nem biztos, hogy jól fog elsülni

- vallotta be a háziasszony és elég egyértelműen utalt rá, hogy nem vágyik új otthonra.

Gáspár Győző átveréssel akarta meggyőzni Beát

A gondos férj persze ilyen könnyen nem adja fel, még egy tervet is kieszelt arra, hogy hogyan vegye rá a feleségét a költözésre. Az átverés lényege az volt, hogy egy anakondát enged el a kertben, amitől majd Bea megijed. Csakhogy, mint általában Győzike háza táján a dolgok, ez sem úgy alakult, mint ahogy tervezte.

Én megszereztem Frédikét, a kígyót és megpróbálom vele elűzni Beát. Nem tudom, mennyire fogja majd díjazni

– mondta.

De a kígyó eltűnt és végül az igazság is kiderült, a költözés viszont szerencsére nem hiúsult meg, pedig az új szomszédok talán örültek volna neki.

Az viszont, hogy pontosan hogyan is zajlott az út, és miért törtek rá a rendőrök az új lakókra, csak a Gáspárék 1. részéből derül ki 21:40-től a TV2-n.