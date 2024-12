„Nekem egy néma ember kéne” – Gáspár Bea besokallt Győzőtől, ezt nem bírja elviselni

Gáspár Győző és Gáspár Bea mára az ország egyik legismertebb házaspárjának számítanak, így nem csoda, hogy sokan kíváncsiak rájuk. A család most, 14 év után tért vissza a képernyőre a Gáspárék című realityvel, amiben újra a mindennapjaik részesei lehetünk, immár Budapesten. De hiába az eltelt évek, a showman mit sem változott, örökös nyughatatlanságával folyton felidegesíti a feleségét. Bea most el is árulta, mit zavarja a legjobban Győziben.

Gáspár Bea és Győző kiskutyái nagy nap elé néznek: a showman újabb ötletet eszelt ki, amivel felbosszantotta a feleségét (Fotó: TV2)

A Gáspárék 3. részében a családapa egy újabb őrült ötlettel áll elő, ugyanis össze akarja házasítani két kutyájukat, ami már Beánál is kiveri a biztosítékot. A háziasszony „el is menekül” otthonról és a barátnőjének panaszkodik.

Csak csöndre vágyom. De most kitalálta azt, hogy terhes a kutya és Zoli még ráerősít, hogy igen valószínűleg vemhes. Már fáj a fejem tőle. Nekem egy néma ember kéne, még jelelni is megtanulnék. Elég lenne, hogy ott ül mellettem csöndben

– mesélte idegesen Edinának.

– Ha valamit csinálok, például csöndben leülök telefonozni, akkor biztos, hogy belezavar. Én nem ülhetek le csöndben, mert neki mindig van baja, amit végig kell hallgatnom. És csak mondja a magáét, ráadásul csak az a jó, amit ő gondol – tette még hozzá.

Gáspár Bea mindig megbocsát

Persze a viták és nehézségek ellenére már nem tudnák elképzelni az életüket egymás nélkül. Bea is mindig megenyhül és támogatja a férjét, legyen szó közös temetkezési vállalkozásról, kutyaesküvőről vagy a Budapestre költözésről, amelyek egyikénél sem repesett az örömtől, amikor azokat először meghallotta. Sőt, azt is elárulta, szinte biztosan unatkozna, ha Győző már nem lenne mellette.

Az pedig, hogy hogyan is alakul a lagzi és valóban „nagyszülői” örömök elé néz-e Gáspár Győző és Bea, kiderül a Gáspárék 3. adásából 21:40-től a TV2-n.