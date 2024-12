Óriási a boldogság: eljegyezték a magyarok kedvenc énekesnőjét, hatalmas gyémántgyűrűt villantott – fotó

Óriási a boldogság a magyarok egyik kedvenc énekesnője, Dua Lipa háza táján, ugyanis szerelme, Callum Turner egy év randizás után megkérte a kezét.

Dua Lipa menyasszony lett Fotó: Dave Benett

A 29 éves énekesnő pedig boldogan mondott igent a 34 éves színésznek, amelyet egyelőre még csak meghitten ünnepeltek meg szilveszterre azonban nagyszabású bulit terveznek barátaik és családjuk körében.

Dua Lipa szerelme örökre szól

A life.hu szúrta ki, hogy egy, a párhoz közel álló forrás így nyilatkozott:

Dua és Callum annyira szerelmesek, tudják, hogy ez örökre szól. Eljegyezték egymást, és nem is lehetnének boldogabbak. Callum szilárd támasza Duának, csodálatos párt alkotnak.

Az énekesnő a boldog eseményről a maga módján be is számot, ugyanis legújabb Instagram-posztjában egy nagy gyémántgyűrűt visel, amit a karácsonyfa előtt mutat fel. A kép persze elmosódott, de egyértelmű, hogy mit is mutat meg.

Dua Lipa nem is lehetne boldogabb Fotó: Instagram

A pár az eljegyzést szilveszterkor tervezi megünnepelni egy nagyszabású ünnepséggel Londonban, amelyen hírességek sora, köztük Harry Styles és Emma Watson is részt vehet. A lap szerint egy forrás úgy nyilatkozott: