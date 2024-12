Micsoda boldogság! Férjhez megy Bruce Willis lánya

Néhány évvel ezelőtt érkezett a hír, hogy gyógyíthatatlan betegség miatt visszavonul Bruce Willis. A Die Hard-filmek sztárjánál frontotemporális demen­ciát diagnosztizáltak, amely a memóriájára és a fizikai képességeire is hatással van, így a színész huszonnégy órás otthoni ápolást igényel, ezért mostani felesége, Emma Heming, a két kislányuk, Mabel és Evelyn, valamint Willis felnőtt lányai és az exe, Demi Moore felváltva vannak körülötte. A családban azonban most van ok az örömre, ugyanis Bruce Willis és Demi Moore legfiatalabb lánya, Tallulah Willis a napokban bejelentette, hogy párja, Justin Acee megkérte a kezét.

Eljegyezték Bruce Willis lányát / Fotó: INSTAGRAM / HOT MAGAZIN

Tallulah az eljegyzés részleteiről az Instagram-oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyből kiderült, az énekes megadta a módját a lánykérésnek: Acee gyertyákkal és rózsaszirmokkal jelölte ki az utat, amely Tallulah-t egy kandalló melletti fotelhez vezette, majd ott térdre ereszkedve tette fel a nagy kérdést. A meghitt eseményt Demi Moore is megörökítette - írja a Life.hu.

Karácsonyi eljegyzés. Gratulálunk, szeretünk titeket!"

- írta a posztjában Demi Moore, amelyben lapozható formában lehet megtekinteni a felvételeket.