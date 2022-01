Sosem látott fotó került elő, erre még a legnagyobb Harry Potter rajongók sem számíthattak

Igazi csemegét tartogatott egészen máig a fiókban Emma Watson a Harry Potter rajongóknak. Instagramjára posztolt egy vélhetően több mint 10 éves felvételt, amin Daniel Radcliffel láthatóak együtt.

Remélhetőleg Emmának sikerül kiköszörülnie ezzel a fotóval azt a csorbát, miszerint az évfordulós Potter-filmben elkövettek az alkotók egy óriási bakit: Emma gyermekkori fotója helyett egy másik Emma, mégpedig Emma Roberts fotója került be a filmbe.

A Harry Potter első része, a Bölcsek köve a napokban ünnepelte a 20. évfordulóját, aminek kapcsán egy reunion filmet is készítettek – ebben a szereplőkkel, alkotókkal idézik fel a széria megszületését, ikonikus pillanatait.

Hazánkban is látható már a Visszatérés Roxfortba, amiben csak úgy röpködtek a kulisszatitkok.

Vitathatatlanul, talán épp a rengeteg együtt töltött idő miatt is, szövődtek szerelmi szálak a forgatások alatt, Daniel Radcliffe például belezúgott Helena Bonham Carterbe, amit nem is volt rest megosztani a színésznő. A vallomást ugyanis a Harry Pottert alakító színész egy autogramon is rögzítette.

A másik igencsak megdöbbentő történet szerint Emma Watson – vagyis Hermione Granger – és a Draco Malfoyt alakító színész, Tom Felton között alakult ki életre szóló kapocs: mindketten bevallották, odavoltak egymásért a hosszú forgatási évek alatt. Ugyanakkor állításuk szerin mindez plátói volt és inkább testvéri szeretet.

A filmben egyébként a sorozat rendezői és a leghíresebb szereplők is beszéltek az életre szóló élményről, mások mellett természetesen a Ront játszó Rupert Grint, Gary Oldman, Ralph Fiennes, vagy Jason Isaacs is mesélt arról, hogyan élték meg a kultikussá vált filmek forgatását. Ám az is kiderült, Emma Watson végül miért is döntött úgy, hogy nem hagyja ott a produkciót a felénél.