Egy világ örült Selena Gomez eljegyzésének: szakíthatott a sztárpár

Néhány nappal ezelőtt felrobbant az internet, miután Selena Gomez az Instagram-oldalán bejelentette, hogy a párja Benny Blanco megkérte a kezét. A fiatalok már hihetetlen, de 4 éve alkotnak egy párt, csupán éveken keresztül titokban tartották a kapcsolatukat, ugyanis korábban a sajtó nagyon rászállt Selenára, amikor szakítottak Justin Bieberrel. Most azonban napokkal az eljegyzés bejelentése után már gyűrű nélkül jelent meg a nyilvánosság előtt Selena, ráadásul a párja sem kísérte el az Emilia Perez nevével fémjelzett divatbemutatóra.

Selena Gomez nem hordja a jegygyűrűjét /Fotó: AFP

A Mirror szúrta ki, hogy Selena nem hordja a jegygyűrűjét annak ellenére, hogy egy luxus gyémántgyűrűt vásárolt neki a párja. Ráadásul az eljegyzéssel kapcsolatban több sajtóorgánumban is megjelent az a pletyka, hogy valójában Benny még augusztusban jegyezte el szerelmét, azonban akkor született meg Justin Bieber első gyermeke is, és Selena úgy döntött, hogy nem akarja, hogy akár csak a gyanú árnyéka is rávetüljön, hogy azért akkor jelentik be a lánykérést, hogy elvigyék az exéről a reflektorfényt.

Nem tudni, hogy Selena egyáltalán nem hordja-e a gyűrűjét, vagy csak különleges alkalmakkor viseli, vagy netalántán máris konfliktust okozott volna a jegygyűrű a szerelmesek között. Az azonban biztos, hogy Selena a Los Angeles-i Harmony Gold Theaterbe egyedül érkezett meg kedden, egy fekete bársonyszoknyában, és egy fehér blúzban. A hatalmas köves gyűrűje helyett pedig csillag alakú gyűrűket és fülbevalókat viselt az énekesnő. A leendő férje pedig úgy tűnik, hogy nem akarta elkísérni párját a rendezvényre - zárta sorait a lap.