Mélységes fájdalom Zámbó Krisztián szívében: nehéz a búcsú, de Takács Zsuzsa nem hagyta szó nélkül

Amikor Zámbó Krisztián először a színpadra lépett, egy egész ország álla leesett. Úgy éreztük ugyanis, hogy a király, Zámbó Jimmy életben van, és ő lépett fel újra, hogy fantasztikus hajngával minden magyart elkápráztasson. Krisztán fantasztikus teljesítményt nyújtott, és akkoriban mindenki azt gondolta, hogy az ország egyik legjelentősebb énekese lesz belőle. Krisztiánnak később a bohókás oldalát is megismerhettük, és amellett, hogy valóban jelentős karriert futott, sokat is szoktuk nevetni poénjain. Most azonban a legfrissebb posztja nagyon komoly hangnemet ütött meg.

Zámbó Krisztián nagyon hasonlít édesapjára

Akármennyire is poénkodik mindig mindenen Zámbó Krisztián, a szívében a gyász és a szomorúság örök. A család számára még mindig nagyon fájó Jimmy elvesztése, és ez így is marad örökre. Sokan nosztalgiáznak róla, szép emlékeket idéznek fel, és nagyon sajnálják, hogy nem lehet velük.

November 1-én szinte minden ember megemlékezett a halottairól. Sokan a temetőben mentek, míg mások otthonukba gyújtottak gyertyát. Ez a nap az emlékezésé volt, és nem volt ez másképp Zámbó Krisztiánnál sem. Kitett ugyanis egy fekete-fehér videót Jimmyről, és a következőket írta alá:

Annyi év telt el, de nélküled még mindig üres hely maradt bennünk. A drága jó Istenke vigyázzon a mennyben ! Mi itt vagyunk és emlékszünk rád, drága Édesapánk

- írta.

Nagyon sokan kommenteltek a videó alá, többek között Takács Zsuzsa is, aki emotikonokban fejezte ki, hogy imádkozik az édesapja lelkéért.