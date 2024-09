Na ez durva látvány lesz! Szandiként lép színpadra a Sztárban Sztárban Zámbó Krisztián

A Sztárban Sztár 2024-es évadában Zámbó Krisztián is versenyzik és a hétvégén már harmadszor fog színpadra lépni. Az énekes a versenyben most először fog egy női énekes bőrébe bújni, nem is akárkiébe, hiszen Szandit fogja alakítani. A versenyző lapunknak elárulta nagyon komoly felkészülést igényel számára a produkció, hiszen míg a külseje szinte biztosan nevetséges lesz, szeretné az előadást a lehető legjobban csinálni.

Zámbó Krisztián Szandi bőrébe bújik a Sztárban Sztár szombati adásában, ez aztán nem mindennapi látvány lesz (Fotó: Ladóczki Balázs)

Krisztián elárulta, egy általa nagyon tisztelt, de tőle minden tekintetben nagyon különböző előadóról van szó, így igencsak feladta neki a leckét ez a produkció.

Szandi leszek, ami biztos, hogy nagyon vicces lesz. Koreográfia is lesz, amit szeretnék minél jobban megcsinálni, úgy érzem, hogy eddig tök jól megy, az éneklés is és a tánc is, bár az egy kicsit nehezebb nekem a hasam, illetve a rajtam lévő felesleg miatt, de remélem tetszeni fog a közönségnek.

Nagyon szeretem Szandit, mint énekesnőt és, mint embert is, mert nagyon dinamikus, kedves, szerethető és persze nagyon tehetséges, szóval nagy megtiszteltetés az ő bőrébe bújni. Emlékszem, hogy gyerekkoromban minden kislány Szandi akart lenni, most én leszek – mondta nevetve az énekes.

– Az más kérdés, hogy hogy fogok kinézni, szerintem sírni fognak az emberek a nevetéstől. De igyekszem belőle a legjobbat kihozni, és nem szeretném túltolni, csak a jó ízlés határáig. Nyilván belecsempészek egy kis Zámbó Krisztiánt is, mert ilyen vagyok, de semmiképpen sem szeretném megbántani a művésznőt vagy tiszteletlen lenni vele szemben – tette még hozzá.

Csodákra a Sztárban Sztár maszkmesterei sem képesek

Persze a műsorban minden produkciónak fontos része a külső megjelenés is, ami hol jól sül el, hol pedig kicsit ijesztőre sikerül, hiszen csodát tenni a maszkmesterek és sminkesek sem tudnak, amivel Krisztián is tisztában van.

Bár a lábamat én sem fogom leborotválni, akárcsak a fiúk előttem, de egy harisnyát azért szerintem fel fogok venni, mert nem akarok teljesen szőrös lábbal fellépni, anélkül is eléggé horrorisztikus Szandi leszek.

Sem alkatilag sem súlyban nem hasonlítunk, ráadásul azért valljuk be nem egy kis aranyos Szandi arcom van, úgyhogy igyekszem megtenni, amit tudok – mesélte az előadó, aki múlthéten az édesapját Zámbó Jimmy-t alakította, akire sokak szerint szinte a megszólalásig hasonlított.