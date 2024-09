Sztriptíz a stúdióban, élő adásban vetkőzött a TV2 sztárja

Rich Astley bőrébe bújt Zámbó Krisztián a Sztárban Sztár All Stars szombat esti élő adásában. Az énekes kőkeményen, kisebb-nagyobb sikerrel megbírkózott a dallal, az angol nyelvvel is, s mint kiderült, a kilókkal is.

Az előadás után Krisztián a felsőjét felkapva mutatta meg hasát, jelezve, a súlyproblémák miatt nehezebben ment neki a tánc.

Zámbó Krisztián semmit nem rejtett el Fotó: Mate Krisztian

A zsűri egyetértett abban, Krisztián több nehézséggel küszködött, ám produkciója így is szerethető volt.