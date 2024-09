Zámbó Krisztiánék kutyája ismét kórházba került

Zámbó Krisztián és kedvese, Takács Zsuzska családtagként szeretik kutyáikat. A párt nagyon megviselte, amikor a nyár végén támadás érte egyik kedvencüket, amikor egy másik kutya megsebesítette a pici kutyust. Szerencsére Süninek nem lett komolyabb baja, és felépült a házi kedvenc. Ekkor Zsuzska elhatározta, hogy kutyaiskolába íratja, mert komoly traumákat szerzett a jószág.

Komoly traumát élt át Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska kutyusa (Fotó: Instagram)

Újra az orvosnál

A napokban Zámbó Krisztián Instagram-történetben mutatta meg, hogy szegény kiskutyájuk ismét az orvosnál kötött ki. Az énekes szeretett négylábújuk nevében írt pár sort:

Kicsit beteg lettem, de köszönöm, jobban vagyok. Várom, hogy a gazdim holnap hazavigyen. Addig küldtem magamról egy szelfit

– írta Krisztián a bejegyzésében, amiben megnyugtatták a rajongókat, hogy minden rendben.

Ismét orvosnál kötött ki Zámbó Krisztiánék kutyusa Fotó: Instagram/ Zámbó Krisztián

Szerencsére Krisztiánék kutyája túl van a nehezén, de lelkileg nagyon megviselte a másik kutya támadása. Zámbó Krisztián párja korábban elmondta a Borsnak, hogy az utcán rendszeresen megijed az idegen kutyáktól.

– Egyértelmű, hogy lelkileg is megviselte az eset, súlyos traumát szerzett. Rajta kívül négy kiskutyusunk van, tőlük nem fél, de az utcán rendszeresen ölbe kell vennem, ha egy idegen kutya közelít, mert olyankor fél, kapar, ugat. Elhatároztam, hogy szeptembertől kutyaiskolába íratom, hátha ott tudnak segíteni neki – mesélte korábban Zsuzska a Borsnak, aki azt is elárulta, hogy őt is megviselték a történtek.