Az egész ország ezt találgatja, mi lesz Szabó Zsófival?

Pár óra és kezdődik a Dancing with the Stars ötödik élő show-ja, mégsem lehet tudni még mindig, ki lesz Szabó Zsófi partnere. A gyönyörű műsorvezetőnő és színésznő ugyanis, mint ismert, múlthéten is Suti Andrással lépett az utolsó pillanatban a táncparkettre, miután Andrei Mangrát a negyedik adás előtt két nappal a lakásán megverték és rendőrségi eljárás is indult ellene. Zsófi aggódva vette tudomásul, mikor Mangra nem jelent meg a másnapi próbán, mígnem végül sírva vallott arról, nem tudta, a román táncos nélkül is folytatni akarja-e.

Még mindig nem tudni, ki lesz Szabó Zsófi párja. Fotó: TV2

Szabó Zsófi végül rávette magát és Suti Andrással folytatta a műsort, aminek következtében a mai nap kétszer is színpadra lép majd: egyéni produkciója mellett ugyanis egy párbaj táncban is meg kell mérettetnie magát Mihályfi Luca is Hegyes Berci kettősével, ami nem kis feladat. Az énekesnő ugyanis az ötödik évad egyik legnagyobb esélyese.

Azt azonban továbbra sem tudja senki, kivel lép majd-e két táncban parkettre Zsófi. Pont úgy, ahogy még Mangráról sincs hír egészen az esti Tények Pluszig, amikor is a profi latin táncos maga fogja elmondani, mi is történt valójában, írja a Ripost.