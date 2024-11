A TV2 egyik szuperprodukciójának állandó szereplője, Andrei Mangra csúnya verekedésbe keveredett egy budapesti, V. kerületi lakásban november 14-én. A Dancing with the Stars című műsorban Szabó Zsófi partnereként versenyző táncost gyakorlatilag véresre verték, ami miatt komoly fejsérüléseket szenvedett. Kórházba került, majd onnan a rendőrségre, ahol kihallgatták a balhé kapcsán, úgy tudni, hogy drogot is találtak a szervezetében.

Biztos információ nincs arról, hogy hol lehet most Andrei Mangra és arról sem, hogy mi lesz a profi táncos sorsa, aki elvonult a világ elől botránya után. Fotó: Máté Krisztián

Az ügy nemcsak a rendőrségnek, hanem Andrei Mangra eddigi munkaadójának, a TV2-nek is komoly problémákat okozott, miután a profi táncos a legutóbbi élő műsorban nem lépett parkettre, mint ahogy azt sem tudni, hogy hol van most. Több forrás szerint már nincs az országban és családja nagyváradi otthonában várja az ügy végét. Akárhogy is, kenyéradója, a TV2 még nem tett hivatalos bejelentést, így az sem kizárt, hogy a nézők láthatják még a tehetséges román fiatalembert a képernyőn. Sokan biztosították már támogatásukról Andreit abban bízva, hogy a fiatalember visszatalál majd egykori énjéhez.

Andrei Mangra sincs most könnyű helyzetben

A Borsnak nyilatkozó pszichoterapeuta, Dr. Makai Gábor szerint Andrei Mangra mindennapjait most minden bizonnyal a riadalom, a kétségbeesés és a félelem tölti ki.

Amikor egy ilyen csúnya ügybe keveredik valaki, még akkor is szembesülnie kell a rázúduló népharaggal, ha egyébként nem ő a bűnös. Úton-útfélen ítélkeznek fölötte, ami komoly pszichés terhet jelent

– mondta a klinikai szakpszichológus, aki szerint jó stratégia ilyenkor elvonulni a világ és a támadások elől, de ez könnyen vissza is üthet!

A túlságosan erős izoláció veszélye, hogy könnyen felerősítheti az elidegenedés érzését és a belső félelmek is könnyebben kerítik ilyenkor hatalmukba az embert. Ezért is fontos ilyenkor a közeli családtagokkal, barátokkal töltött idő. Nagyon sokat számít, hogy kiben bízik, kit enged közel magához valaki ebben a helyzetben

– figyelmeztet Dr. Makai Gábor, aki szerint egy pszichoterapeuta sokat segíthet ennek a nehéz időszaknak az átvészelésében.

Éreztetni kell vele és önmagában is azt kell tudatosítania, hogy történt, ami történt, nem dől össze a világ! A felelősséget vállalni kell a múltbéli tetteinkért, de az élet megy tovább. Ezt belátva nyílhatnak ki azok az ajtók, amiken át kikerülhet az ember a bizonytalanságból

– mondta a pszichoterapeuta.