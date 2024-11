"A tánctól egy időre el kell búcsúznia" - Nem akárkit kérdeztünk meg Andrei Mangra ügyében, szomorú, amit mondott

Az elmúlt pár hét egyik legbotrányosabb és legnagyobb visszhangot kiváltó ügye kétségkívül az volt, amikor Andrei Mangra november 14-én éjjel egy csúnya verekedésbe keveredett egy V. kerületi lakásban.

Andrei Mangra nagy bajba került. Vajon van számára kiút? (Fotó: Máté Krisztián)

Nincs mit szépíteni, a Dancing with the Stars profi táncosát véresre verték. Így a Mokka másnap reggeli élő adását is ki kellett hagynia, hiába várták. Helyette kórházi látogatás és rendőrségi kihallgatás várt rá, no meg drogteszt, ami kimutatta, hogy található a szervezetében tiltott szer.

A balhés este valóságos lavinát indított el a DWTS háza táján: Andrei ugyanis nem tudott parkettre lépni a november 16-i élő show-ban, így Szabó Zsófi partnere Suti András lett, és könnyen lehet, hogy ez így is marad. Hivatalos bejelentés a Dancing with the Stars november 22-i élő show-jában, vagy az előtt várható a táncos jövőjével kapcsolatban.

Megszólalt a jósnő Andrei Mangra jövőjéről

Apropó, jövő! A Bors a botrány kirobbanása után megkereste az ország sztárjósnőjét, Lénárt Évit, aki azt már vizionálta, hogy Szabó Zsófi akkor is eredményes marad a műsorban, ha esetleg nem Andrei Mangra párjaként folytatja. Most arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon milyen jövőt jósol a parapszichológus a botrányba keveredett, de egyébként roppant tehetséges táncosnak. Nos, Lénárt Évi elővette a "varázsgömbjét", de amit látott az sajnos nem volt túl biztató.

− Én nagyon rosszat látok neki! Azt nem látom valószínűnek, hogy a TV2-be visszahívnák, pár évig biztosan lekerül a képernyőről. Utána sem biztos, hogy újra hívni fogják, nagyon haragszanak rá, cserben hagyott egy egész tévécsatornát! Neki most a tánctól egy időre el kell búcsúznia. Rendeznie kell a dolgait, lelkileg is stabilizálódnia kell. Sajnos benne van ebben az ügyben nyakig. Ráadásul úgy látom, nem nagyon emlékszik semmire, abból, ami történt

- árulta el a Borsnak Lénárt Évi.

Dancing with the Stars: Andrei Mangra milliókat bukhat

Folyosói pletykákból úgy tudjuk, hogy Andrei több ponton is szerződést szegett, így ha búcsúzik a produkciótól, több millió forintos kötbért is követelhet tőle a TV2. Az sem tett jót az ügyének, hogy a csatornától másfél napig senki nem tudta elérni, veszélybe sodorva ezzel a műsort. Az mindenesetre biztos, hogy a héten biztosan eldől a sorsa, és kiderül, kettétörhet-e a karrierje a döbbenetes eset miatt.