Folytatódik a dráma: Young G Béci válaszolt Árpa Attilának

Young G Béci és Árpa Attila a minap csúnyán egymásnak feszültek azon, hogy a rapper egy interjújában azt mondta: nem ajánlja kisgyermekes családoknak olyan menhelyi állatok örökbefogadását, amelyekről nem lehet tudni, milyen traumákat szereztek korábban. Béci mondatain persze erősen felháborodott az internet, sőt az egykori Nagy Ő is, aki Facebookon próbálta útba igazítani a rappert. Később Attila a Borsnak elmondta, hogy Béci személyét és nevét is próbálja azóta kitörölni a fejéből. Young G most lapunknak reagált a színész-producer kijelentéseire!

Young G Béci válaszolt Árpa Attilának (Fotó: Szabolcs László)

„A feleségemnek írogat”

– Őszintén halál ciki ez az egész dolog. Főleg az, hogy Attila a feleségemnek írogat és úgy próbál nekem üzenni, miközben több közös ismerősünk is van, vagy igazából tehetné azt is, amit én, hogy ráírtam Facebookon, de persze nem olvasta el és nem válaszolt – kezdte a rapper a Borsnak, aki csak egy kiskutyával akarta meglepni kislányát és a családját.

Nagyon kellemetlen ez nekem és nagyon zavar ez az egész téma, mert az egész abból indult, hogy egy irtó cuki, gyönyörű szép kutyát akartunk csak, mint újonnani gazdik. Nagyon vártuk ezt a napot, nagyon szeretjük ezt a napot és mégis szétterrorizálnak minket, csak mert nem menhelyről szereztük a kiskutyát

– jegyezte meg Béci.

Young G Béci menhelyi kutyája

A rapper tíz éves volt, mikor először lett kutyája. Béci a Borsnak elmondta, első kedvence sem egy tenyésztőtől jött, hanem ők adtak otthont családjával az elhagyott házi kedvencnek.

– Mondom ezt az egészet úgy, hogy amikor fiatalabb voltam, akkor nekem is egy állatmenhelyről mentett kutyusom volt. Pont én nem vagyok ellene ennek a dolognak, csak most mi úgy döntöttünk, hogy nem onnan lesz a kutyus, mert rengeteg ideje kinéztük őt magunknak, a kislányom is őt választotta, így nem volt kérdés, hogy elhozzuk-e, vagy sem – osztotta meg velünk az egykori villalakó, aki többször is visszanézte az általa adott interjút, nem-e mondott bármit is rosszul, amit félreérthetnének az emberek.

Visszanéztem többször is az interjúkat, egyszer nem mondtam, hogy menhelyi állatot nem ajánlok senkinek. Ha véletlenül is félreérhető volt a menhelyi dolgozóknak az, amit mondtam, azt sajnálom. Nyilván nem a menhelyeken született kisállatokra gondoltam

– jegyezte meg Béci, aki elmondta, több állatmenhellyel is kapcsolatban áll, segíteni is szokott rendszeresen. Az egész témában számára Árpa Attila hozzászólása a legérthetetlenebb.