Újra kisbabát ringathat Young G Béci és Mészáros Norina: mutatjuk a fotót

Young G Béci és Mészáros Norina házassága stabil és erős. Bár nem is olyan régen még azt hitte az ország, hogy a kapcsolatuk a végét járja, szerencsére mindent meg tudtak oldani, így erősebben jöttek ki a hullámvölgyből. Kislányuk, Rebeka most kezdi az óvodát, ami minden bizonnyal nehéz lesz a szülők számára. Van azonban egy családi kutyájuk, aki mindig boldog pillanatokat okozhat a párnak. Rebeka tehát már igazi nagylány lett. Norina és Béci azonban most újra kisbabát ringathat, friss sztorijukból ugyanis kiderül, hogy Béci nagybácsi lett. Testvérének, VV Giginek gyermeke született, őt szeretgetik:

