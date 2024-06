Iszonyú vádakkal illetik Young G Béciéket: reagált a feleség

Ahogyan azt a Bors is megírta már, Young G Béci és Mészáros Norina vett egy kiskutyát. A gyönyörű kölyköt már haza is vitték, most pedig bemutatták a nagy nyilvánosság előtt is, ugyanis a TV2 Mokka vendégei voltak. Itt arról meséltek, hogy milyen felelősségteljes döntés kisgyermek mellé kutyát venni. A média azonban felkapta Béci mondatait, és azzal vádolták, hogy nem javasol menhelyi kutyát kisgyerek mellé. Erre reagált Norina:

- HAZUGSÁG‼️ A Férjem nem állított olyat, hogy SENKINEK nem ajánlja a menhelyi kutyákat! Azt mondta, hogy egy 3 ÉVES GYEREKNEK nem biztos, hogy menhelyről kéne kutyát hozni! Eleget kapnak ezek a kutyusok a gonosz gazdájuktól és egy 3 éves gyereknek még meg kell tanulnia, hogy hogy bánjon egy kutyával! Felháborító, hogy kamu szalagcímmel ránk szabadítják az embereket és gonosz dolgokat írnak nekünk, máskor feltudnak hívni... undorítóak vagytok. Mindemellett a lányunknak a Maltipoo kutya tetszett és úgy döntöttünk, hogy ezt a kutyafajtát kapja, mert ezt szeretné és gyerekbarát!

EMBEREK!!! Tartsuk már tiszteletben mások döntéseit, mert semmi közünk nincs hozzá!