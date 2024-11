A magyarok kedvenc filmei: ezekben a produkciókban szerepelt Donald Trump

Donald Trump szeret a középpontban lenni, ezt régebben megpróbálta kamatoztatni a filmiparban is. Dudás Viktor filmszakértő taglalta bővebben Trump szerepeit a Mokka vendégeként.

Donald Trump életútja az üzletembertől az elnökig vezet Fotó: AFP (Képünk illusztráció)

Donald Trump a filmiparban

Az egyszeri Arany Málna-díjas politikus olyan filmekben kapott kisebb szerepeket, mint a Szex és New York, ahol egy jól menő üzletembert játszott, a Két hét múlva örökké című filmben Hugh Grant riválisaként jelenik meg, és a Zoolanderben saját magát játszotta. Első filmszerepe az 1989-es Szellemképtelenség című filmben volt, ahol akárcsak a legtöbb esetben, Donald Trumpot játszotta. Szerepelt A Dadus című sorozatban is és a karácsonyi slágerfilmben, a Reszkessetek, betörők! című filmben is. Utóbbi film esetében az az érdekes, hogy Trump és a producerek oda-vissza gyanúsítgatták egymást, ugyanis Trump szerint a szállodájában játszódó történet apropóján a producerek ajánlották fel neki, hogy szerepeljen a filmben, míg a készítők szerint Trump könyörgött, hogy kaphasson képernyőidőt. Természetesen számos dokumentumfilm központi figurája volt már a 78 éves üzletember, de olykor extrémebb vizeken is megmutatta magát, mint amikor pár hétig egy kitalált történet keretében a legnagyobb pankrációs gálán, a Wrestlemanián vendégeskedett. Számos Miss Universe évadot is finanszírozott és a híres The Apprentice című valóságshow-nak volt a műsorvezetője. Donald Trump mindig meglovagolta a róla szóló híreket és cikkeket, és a bármilyen tónusban vélekedtek róla, valahogyan profitot tudott kihozni belőle.