Karrierje helyett a gyerekeit választotta a Flintstones sztárja: fel sem ismerik ma már a rajongói!

A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új darabjában utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől a nyolcvanas évek közkedvelt komikus csillaga. Rick Moranis az Űrgolyhók és a Drágám, a kölykök összementek és számtalan más film sztárja egyik napról a másikra hátat fordított Hollywoodnak.

A 72 éves Rick Moranis közel 30 éve tűnt el Hollywoodból Fotó: HIP/ Northfoto

Amikor Rick Moranis a csúcson volt

Hollywoodi karrierje a Bob és Doug kalandjaival kezdődött 1983-ban, majd nagyon gyorsan a csúcsra jutott. A következő évben már a Szellemirtók csapatában üldözte a mumusokat, majd jött sorban a Drágám, a kölykök összementek, az Űrgolyhók és persze a folytatások. Az utolsó sikerprodukcióját A Flintstones család jelentette 1994-ben, amiben a legendás Elizabeth Taylor oldalán szerepelt.

Mi mindent tudunk Rick Moranisról?

Épp a napokban ünnepelte a 72. születésnapját a hivatalosan Frederick Allen Moranis névre hallgató színész, aki a kanadai Torontóban látta meg a napvilágot. Zsidó ősei a mai Lengyelország területéről vándoroltak ki a tengerentúlra. A szórakoztatóipari karrierje rádiós dj-ként kezdődött, de hamar felfigyeltek a humorára és a poénírói képességeire, így saját műsorokat kapott, később pedig a képernyőnket is meghódította. Tévés vígjátékszkeccsek kedvéért alkotta meg a kanadai sztereotípiákat kifigurázó Bob és Doug párosát, akik gyorsan popkulturális jelenséggé váltak Kanadában és az Egyesült Államokban is. A figurákból készült az első mozifilmje is.

Egyik legsikeresebb filmjében Bénit alakította a Flintstone családban Fotó: picture alliance /

A nyolcvanas évek a magánéletében is sikert hozott. Szerelmét, a filmiparban sminkesként dolgozó Ann Belskyt 1986-ban vette el feleségül, és rövidesen megérkezett a családjukba két kisgyermekük is. A magánéletét annyira védte a nyilvánosságtól, hogy a gyerekeinek még a nevét sem mondta ki egyetlen interjúban sem.

De hová tűnt Rick Moranis?

Az 1991-es Irány Colorado! főszerepét már a felesége betegsége miatt mondta vissza, és gyorsan súlyosbodott a helyzet. Az áttétes tüdőrák még az 1991-es esztendőben elvitte élete szerelmét, és a két kisgyerek nevelése is maradt rá. A következő években még elvállalt egy-két színészi munkát, de a gyerekeivel töltött időt helyezte a fontossági sorrend élére. Olyannyira, hogy 1997-ben fel is hagyott a szerepléssel. A következő két és fél évtizedben maximum szinkronmunkákat vállalt el néha, de azt leszögezte: nem vonult ő vissza, csak felfüggesztette a karrierjét.