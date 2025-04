10 dolog, amit biztos nem tudtál Martin Lawrence-ről

Ő tolta be Will Smith-t a közös sikerfilmjükbe

Az első Bad Boys-film készítésekor Lawrence már elismert komikusnak és filmszínésznek számított, a tejfelesszájú Will Smith pedig még csak a Kaliforniába jöttem tévésorozatot tudta felmutatni. Nem is ő volt az elsőszámú jelölt Mike Lowrey szerepére, de épp Lawrence győzte meg a stúdiófőnököket arról, hogy tegyenek egy próbát Willel. Ezért is fordulhatott elő, hogy az első két rész esetében Lawrence szerepelt első helyen a stáblistán, míg Smith akkor még csak másodhegedűs volt.

Letartóztatták egy reptéren

1996-ban a burbanki repülőtéren vették őrizetbe, mert egy töltött 9mm-es fegyvert találtak a bőröndjében. A színész védekezése szerint nem tudott arról, hogy belföldi járatokra is tilos fegyvert felvinni. Végül megúszta az esetet némi pénzbüntetéssel.

Martin Lawrence kómába esett a kocogástól

A Gagyi mami című filmjének forgatására készülve ment el kocogni 38 fokban és teljes testmaszkban, amikor rosszul lett, és kómába esett. Három nap múlva tért csak magához a hőgutától.

A Gagyi mami forgatása majdnem az életébe került Martin Lawrencenek Fotó: KPA/ Northfoto

Nem megy neki a házasság

Kétszer próbálkozott meg a nősüléssel, de egyik frigy sem sült el igazán jól. Először a volt szépségirálynő Pat Smith-t vette el 1995-ben, de bő egy évvel később már váltak is, ráadásul a felesége távolságtartási végzést is kért ellene a fenyegetései miatt. Ezután 2010-ben házasodott meg újra, és ekkor úgy tűnt, biztosra megy: azt a Shamicka Gibbset vette el, akivel ekkor már több mint egy évtizede éltek kapcsolatban. A frigy azonban nem tett jót a szerelemnek, és a második házassági évfordulót már nem sikerült megünnepelni. A két házasságából viszont így is született három gyereke, mindannyian lányok.

Visszatér a sikerszerepéhez

Legutóbb a Bad Boys: Mindent vagy többet alkalmával láthattuk a hazai mozikban, azóta csak a Sneaks című animációs filmben vállalt szerepet szinkronhangként. Jelen állás szerint két tévésorozata is előkészítés alatt áll: a Nehama-ban ötgyerekes családapát játszik majd, akinek a felesége halála után kell helyt állnia standup komikusként, míg a Young Martin előzménysorozat lesz ahhoz a saját nevét viselő tévéműsorhoz, ami az első sikerét jelentette a kilencvenes években.