Szuperák Barbara az eljegyzésről: "Sokkot kaptam, amikor Jolly letérdelt elém!"

A mulatós énekes megadta a módját a lánykérésnek, mindent alaposan megtervezett, még egy videóklip forgatást is beiktatott, nehogy szerelme rájöjjön, mire készül. Terve olyan jól sikerült, hogy Szuperák Barbara nem is sejtett semmit és nagyon meglepődött, amikor Jolly a gyönyörű, romantikus helyszínen letérdelt elé.

Szuperák Barbara párja, Jolly hatodik évfordulójukon térdelt le szerelme elé Fotó: Instagram / hot magazin

Szuperák Barbara: Jolly minden álmomat valóra váltotta!

Megismerkedésük hatodik évfordulóján jegyezte el szerelmét a mulatós énekes. Szuperák Barbara bár először sokkot kapott, de boldogan mondott igent Jollynak.

„Egyáltalán nem számítottam rá, hogy megkéri a kezem” – mesélte a Borsnak a boldog menyasszony. „Mindig úgy gondoltam az eljegyzésemre, hogy biztosan nem fogok sírni, hogy annyira elérzékenyülnék. De nyilván akkor jön rá az ember, hogy ez milyen érzés, amikor letérdel elé az az ember, akit szeret. Gyönyörű helyen volt az egész, egy hídon mentünk át a tengeren, ahol volt egy kis oltárszerűség, bementünk, letérdelt elém, akkor lepörgött előttem az elmúlt hat év és rögtön elkezdtem sírni, na igen, kicsit sokkot kaptam! Nekem most kérték meg először a kezem, remélem utoljára is, nem volt még ilyenben részem, amikor átéli az ember, nem is lehet elmondani milyen! Olyan csodálatos érzés, hogy ezt egyszer át kell élni!”

Az Ázsia Expressz 2024 sztárpárja boldogabb nem is lehetne Fotó: MW

Jolly eljegyzése után lapunknak elmesélte, hogy hiába nagy köztük a szerelem, nagyon izgult, mit fog válaszolni Barbi.