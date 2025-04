Gyanús jelek, ő lehet Nemazalány új szerelme – a rajongók féltik az énekesnőt

Fenyvesi Barna és Nemazalány megcsalási botránya épphogy elcsitult, mire az énekesnő bejelentette, hogy újra szerelmes. Halastyák Fanni TikTok-oldalán osztott meg egy titokzatos videót, amin új párjával piknikeznek. A férfi arcát azonban egyelőre nem mutatta meg, a követőit persze ez nem akadályozza abban, hogy teóriákat kezdjenek gyártani. Már arra is van tippjük, hogy ki az új pasi, és milyen hátsó szándéka van.

Nemazalány új párja Serleg Albert lehet a kommentelők szerint Fotó: SZL

A kommentelők szerint Nemazalány párja Serleg Albert lehet, de ezt egyelőre egyik fél sem erősítette meg. A Bors megkereste Fannit és állítólagos szerelmét is, és míg az énekesnő nem is reagált a hívásokra, addig Albertet sikerült ugyan elérni, de időt kért, illetve azt mondta, nem tud mit hozzáfűzni a témához. Albert egyébként korábban évekig volt se veled, se nélküled kapcsolatban Opitz Barbival. Nemazalány követői azt is feltételezik, hogy csak a hírnevet látja Fanniban. Egy ilyen pletyka persze nem meglepő a sztárok körében, különösen, hogy ez már akkor is felmerült, amikor Serleg Albert Opitz Barbival volt együtt. Ez persze továbbra sem bizonyított.

Nemazalány exe, Fenyvesi Barna is hírnévre vágyott?

Sajnos az énekesnő számára sem ismeretlenek már az ilyen kommentek, ugyanis volt párjáról, Barnáról is épp ezt állították. Fanni követői szerint, mivel az egykori villalakónak nem sikerült megtartania az ismertségét a valóságshow után, ezért döntött úgy, hogy keres egy híresebb barátnőt magának, akinek a hátán felkapaszkodhat. Ezt persze mindkét fél tagadta a kapcsolatuk alatt.

A rajongók úgy gondolják, Fenyvesi Barna csak hírnévre akart szert tenni Nemazalány által, véleményük szerint ezért is vádolta megcsalással Fotó: YouTube

Stana Alexandra és Meggyes Dávid kapcsolata sem volt igaz szerelem?

A Dancing with the Stars táncosa két évig alkotott egy párt Meggyes Dáviddal, ám a kapcsolatuk végül zátonyra futott. Stana Alexandra és Horváth Gréta exe nem épp tiszta körülmények között jöttek össze, ami miatt a kommentelők azonnal vad teóriákat kezdtek gyártani arról, hogy az üzletember talán csak ismertségre szeretne szert tenni a gyönyörű táncos által. A pár kapcsolata végül természetesen nem ezért ért véget, Szandi elmondása alapján amiatt szakíthattak, hogy túlságosan „különböző világból jöttek”.