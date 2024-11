Andrei Mangra végre megtörte a csendet a botrányról: elővettek egy kést, azzal kergettek a lakásban

- Ez a műsor megköveteli tőled a teljes figyelmedet, az összes energiádat, szinte mindenedet. Igazából még alkoholra sincsen időd, nemhogy még csütörtök éjszaka bulit rendezzek a lakásomba, ahogy azt az újságok írták. Pláne mikor tudom, hogy másnap reggel hétkor megyek a Mokkába. Sajnos mindenki látta, hogy hogyan nézett ki a lakás és a bejárat. Az most már senkinek sem kérdés, hogy itt nem én vagyok a bűnöző, hanem egy áldozat sajnos

- mondta szomorúan Andrei, aki igazán talán még fel sem fogta, mi történt vele

- Még nem fogtam fel igazán, mert elzártam magam. Igen, tudom, most a férfinak kell lennem, és túl kell tennem magam a történteken. Tök mindegy, hogy hibás vagyok, vagy nem vagyok hibás. Tovább kell lépni és én hiszem, hogy ez sikerülni fog. Amit most lelkileg érzek, azt biztos meg lehet gyógyítani. Tisztességesen tovább kell menni. Ez már megtörtént, sajnálom. Egy nagyon **** szituáció, de tovább kell lépni

- összegezte gondolatait a táncos a Tények Plusz kamerái előtt.

Andrei azt mondta, részéről még nem érkezett feljelentés az ügyben. De ezt előbb vagy utóbb meg fogja tenni. Állítása szerint bántalmazták, betörtek a lakására és most élete egyik kedvenc projektje is romokban hever. Hiszen ezek után a legnagyobb kérdés az, hogy visszatér-e a Dancing with the Stars parkettjére vagy búcsúznia kell a táncos showműsortól.

