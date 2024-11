Andrei Mangra november 14-én, csütörtökön keveredett csúnya verekedésbe egy V. kerületi lakásban. A Dancing with the Stars profi táncosát gyakorlatilag véresre verték, komoly fejsérüléseket szenvedett.

Dancing with the Stars: összecsaptak a hullámok Andrei Mangra feje felett / Fotó: hot magazin

Az eldurvult buli után Andrei először a kórházban, majd a rendőrségen kötött ki. Támadója azóta előzetes letartóztatásban ül, ám ő sem nyugodhat meg: úgy tudni ugyanis, hogy a drogteszt során az ő szervezetében is találtak tiltott szert.

Mondanunk sem kell, hogy a botrányos éjszaka alapjaiban írta át a Dancing with the Stars ötödik évadát. Andrei Mangra már múlt szombaton sem tudott parkettre lépni Szabó Zsófi párjaként, a Mokka műsorvezetője így Suti Andrással táncolt, és bár a produkció remekül sikerült, Zsófi nem tagadta, mennyire megviselte őt Andrei "elvesztése".

Dancing with the Stars: Szabó Zsófit nagyon megviselte Andrei Mangra botránya / Fotó: TV2

Most mindenkit az érdekel, mi lesz Andrei Mangra sorsa... Benne van a pakliban, hogy a most szombati élő show-ban sem húz tánccipőt november 23-án, és Szabó Zsófi partnere végleg Suti András marad. Bár ez meglehetősen képlékeny, és a TV2 még nem tett hivatalos bejelentést, folyosói pletykák szerint egyáltalán nem kizárt, hogy a slamasztikába keveredett táncos már nincs is az országban!

Korábban ugyanis már kiderült, hogy egyes lapinformációk szerint azt tervezte, hogy otthon, Nagyváradon várja meg, míg elcsitulnak a dolgok és a családja körében szeretné összeszedni magát. Úgy tudni, hogy a DWTS sztárja Nagyváradra menekült a balhé elől, az elmúlt napokat ott töltötte. Sőt, az sem kizárt, hogy marad is a Sebes-Körös partján található városban. Ez is egy lehetséges forgatókönyv, ám még megtörténhet, hogy november 23-án újra feltűnik a Dancing with the Stars élő show-jában, a hivatalos bejelentés ugyanis még várat magára.

Akárhogy is alakul a táncos sorsa, nagyon sokan drukkolnak Andreinek, hogy le tudja győzni a démonjait és visszatérhessen ahhoz, amiben annyira tehetséges: a tánchoz.

Andrei Mangra stabilitásra vágyhat

Az nem csoda, hogy a botrányba keveredett táncos biztonságra vágyik, hiszen az egész eddigi életére jellemző volt egyfajta gyökértelenség. Szállt, ahogy a madarak röppennek ágról ágra.