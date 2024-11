Kábítószer, vér, sérülés: Megszólalt a rendőrség Andrei Mangra ügyében

Ahogy arról a Bors már beszámolt, múlt héten a Dancing with the Stars profi táncosa, Andrei Mangra botrányos ügybe keveredett, megverték egy V. kerületi lakásban. Úgy tudni, Szabó Zsófi partnere komoly fejsérülést szenvedett, kórházba került, majd drogtesztet végeztek rajta és a rendőrség is kihallgatta.

Andrei Mangra a verekedés után nem tudott részt venni a DWTS-ben / Fotó: TV2 / HOT MAGAZIN

Egy szemtanú arról számolt be, hogy Andrei Mangra társasága egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat lehetett hallani. A verekedésben ketten annyira megsérültek, hogy mentőt is kellett hívni hozzájuk.

Az már szombatra egyértelművé vált, hogy Andrei Mangra nem tud parkettre lépni a Dancing with the Stars negyedik élő show-jában. Így végül Suti András táncolt Szabó Zsófival, és minden tőle telhetőt megtett, hogy a Mokka műsorvezetője a lehető legjobban vészelje át ezt a nehéz szituációt.

Megszólalt a rendőrség Andrei Mangra ügyében

A Bors hétfőn elérte a BRFK sajtóosztályát a verekedéssel kapcsolatban. A rendőrség hivatalos válaszából kiderül, hogy Andrei Mangra támadóját előzetes letartóztatásba helyezték, további két személyt pedig kábítószer birtoklás vétsége miatt hallgattak ki.

– A Budapesti Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztályára elektronikus úton érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a kérdezett ügyben egy embert hallgattak ki gyanúsítottként zsarolás bűntett és súlyos testi sértés kísérlet bűntett gyanúja miatt, akit őrizetbe vettek és a bíróság elrendelte azóta a letartóztatását. Emellett az esettel összefüggésben másik két embert kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként

– írta a rendőrség a közleményben.