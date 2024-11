Új fejlemények Andrei Mangra ügyében: az utolsó pillanatban dől csak el a sorsa

Andrei Mangra verekedése nagy port kavart az elmúlt órákban. A táncos három férfivel mulatozott péntek hajnalban Budapest belvárosában, a buli azonban elfajult egy ponton. A beszámolók szerint a férfiak összetűzésbe keveredtek, verekedés alakult ki, a szomszédok hívtak rájuk rendőrt. Az intézkedés során kiderült, hogy az egyiküknél kés is volt. A mentősök két könnyebb sérültet kórházba szállítottak, a rendőrség pedig súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított eljárást. Emelet, mivel kábítószer-fogyasztás gyanúja is felmerült, szintén eljárás indult. Andrei Mangra volt egy egyikük, aki kórházban járt rendőri kísérettel, és lapunk információi szerint a fejsérülés kivizsgálása mellett drogteszten is átesett. Hogy pontosan milyenek a sérülései, arról nincsenek információk, ahogy azt sem tudni, hogy ma este 19.30-tól képernyőn lesz a Dancing with the Stars-ban, vagy sem. Ez csak az utolsó pillanatban fog kiderülni, ami nem csak a nézőknek rossz hír, de Szabó Zsófinak is, akinek Andrei a partnere, és akivel hosszú hónapok óta együtt készülnek a táncos versenyre...

Szabó Zsófi és Andrei Mangra hónapok óta készülnek a versenyre. Hogy ma este még együtt folytathatják vagy sem, órákon belül kiderül (Fotó: hot! magazin)

Andrei Mangra balhés éjszakája

A Bors megbízható forrásból származó információi szerint a rendőrök a táncost először kórházba kísérték, ahol elvégezték a drogtesztet, majd azonnal vissza is furikázták az V. kerületi Rendőrkapitányságra, ahol hosszú órákon át tartó kihallgatás következett. Mangra együttműködő volt a szervekkel, de arról még mindig nincs semmilyen információ, hogy ma este színpadra tud lépni, vagy sem. A TV2 egyelőre nem adott ki közleményt az üggyel kapcsolatban, vélhetően azért nem szólalt még meg a csatorna, mert komoly döntés vár a műsorkészítőkre. Mérlegelniük kell Andrei nemcsak ma esti, de további szereplését is. Nem tisztázott, hogy milyen szinten érintett Mangra ebben a bűnügyben, és itt drogokról és késelésről is szó van, nemcsak verekedésről... Annyi bizonyos, hogy a TV2 vészhelyzeti forgatókönyvvel készül a Dancing with the Starsra, Szabó Zsófi pénteken már egy beugró táncossal, Suti Andrással próbált.