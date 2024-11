Kettétörhet a karrierje: milliókat bukhat a botrány miatt Andrei Mangra

Komoly fejtörést okozott múlt csütörtöki botrányával a TV2-nek a romániai származású táncos, aki a saját lakásán keveredett verekedésbe és másfél napig senki nem tudta elérni. Andrei Mangra nem jelent meg péntek reggel a Mokkában és a próbákon sem, kétségessé vált a szereplése a szombati Dancing with the Stars élő adásban, ezzel veszélybe sodorta a produkciót.

Andrei Mangra miatt veszélybe került nem csak Szabó Zsófi szereplése, de a produkció is Fotó: Nánási Pál / TV2

Napokon belül kiderül, mi lesz Andrei Mangra sorsa

Alaposan felborzolta a kedélyeket Szabó Zsófi partnere, rengeteg ember munkáját sodorta veszélybe botrányával. Andrei Mangra a saját lakásán keveredett verekedésbe, a szomszédok által riasztott rendőrök kórházba kísérték a táncost, majd órákon keresztül hallgatták ki. Sajtóértesülések szerint zsarolás is történhetett, ugyanis a Budapesti Rendőr-főkapitányság egy embert hallgatott ki gyanúsítottként zsarolás bűntett és súlyos testi sértés kísérlet bűntett gyanúja miatt. Emellett az esettel összefüggésben másik két embert kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

Andrei Mangra végül nem is táncolt a teljesen összeomlott Szabó Zsófival, Suti Andrásnak kellett beugrania a helyére, most először a sztáranyuka veszélyzónába is került.

Most mindenkit az érdekel, vajon visszatérhet-e a produkcióba botránya után a táncos. Úgy tudjuk, a táncosnak még jelenése lesz a csatorna előtt, de minden jel arra utal, hogy lecserélik őt a műsorban.

De természetesen, amíg vizsgálják az eset körülményeit, és nem derül ki pontosan, hogy ki milyen részben volt felelős a történtekért, addig nem lehet kijelenteni, hiszen ha például kiderülne, hogy nem miatta történt a dolog és nem a legrosszabb forgatókönyv szerint, akkor más a helyzet. Hiszen már volt arra is példa, hogy a csatorna kiállt a sztárja mellett: mindenkivel lojálisak szoktak lenni, ha például valaki megbetegszik, vagy akár önhibáján kívül került botrányos helyzetbe.

A TV2-nek a kárenyhítés mellett egy másik problémával is szembe kellett néznie: vajon a botrány mennyire vet rossz fényt a produkcióra? A szerződések világosan kimondják, hogy a szereplőknek kerülniük kell minden olyan helyzetet, ami a műsor hírnevét veszélyeztetheti. Folyosói pletykákból úgy tudjuk, hogy Andrei több ponton is szerződést szegett, így ha búcsúzik a produkciótól, több millió forintos kötbért is követelhet tőle a TV2. Az sem tett jót az ügyének, hogy a csatornától másfél napig senki nem tudta elérni, veszélybe sodorva ezzel a műsort. Az mindenesetre biztos, hogy a héten biztosan eldől a sorsa, és kiderül, kettétörhet-e a karrierje a döbbenetes eset miatt.