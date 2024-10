Őszinte vallomás: Sáfrány Emese a terveiről mesélt

Nemrég nyerte meg az Ázsia Expresszt Sáfrány Emese, aki Béres Anett partnereként vállalkozott a TV2 nagy kalandjára. Rengeteg izgalmas pillanatot okoztak a nézőknek, és ugyan volt 1-2 balhé, ami hozzájuk fűződött, mégis a legtöbben úgy vélik, hogy megérdemelték a győzelmet, hiszen mindent megtettek érte.

Sáfrány Emese / Fotó: Szabolcs László

Sáfrány Emese a minap egy egészen különleges poszttal jelentkezett, amiben a terveiről mesélt. Mint kiderült, a gyönyörű híresség pár éve komoly elhatározásra jutott, ráadásul olyan dologról van szó, ami valószínűleg rengeteg ember fejében megfogalmazódott már – csak vagy a bátorság, vagy az anyagi háttér hiányzik hozzá sokaknak.

Az elmúlt években elterveztem, hogy amikor csak tehetem elutazom, világot látok, tapasztalatot szerzek, és igyekszem minden értéket magamba szívni.



Egy utazás alkalmával a legtöbb dolog nem rajtad kívül, hanem benned történik.🌍

– írta Sáfrány Emese.

Az utolsó mondatát többen is kiemelték, hiszen nem csupán bölcs, amit írt, hanem egészen elgondolkodtató is, ugyanis akárhol is jár az ember, mindig attól függ az élmény, hogy mi, belül hogyan éljük meg az adott dolgokat.

Itt lehet megtekinteni Sáfrány Emese posztját: