Béres Anett az Ázsia Expressz-győzelemről: Egyszerűen éreztem, hogy pont került valami végére

Ritka és tanulságos ívet járt be Béres Anett és Sáfrány Emese az Ázsia Expresszben, hiszen valamivel több mint egy hónap alatt sikerült nekik a teljes elutasítottságtól eljutniuk a győzelemig és kivívták a műsor rajongóinak szeretetét. Olyan hendikeppel indultak, mint korábban senki, ami még édesebbé teszi számukra a győzelem ízét. Jöttek, láttak és győztek és ezt sem vitatni, sem tőlük elvenni nem lehet. Béres Anett a Borsnak mesélt érzéseiről a győzelem után.

Béres Anett és Sáfrány Emese az Ázsia expressz 2024 győztes párosa (Fotó: TV2)

A „drogos, teás, p*csák jelzős szerkezet azért mégiscsak erős volt”

– Tény, hogy egy esemény, egy cselekedet miatt élt egy kép rólunk az emberekben. Ítéletet mondtak felettünk úgy, hogy nem jártak a cipőnkben. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem hibáztunk, de talán a „drogos, teás, p*csák jelzős szerkezet azért mégiscsak erős volt. Sok volt ebből, nagyon sok… Az Ázsia Expressz egy jó lehetőség volt arra, hogy megmutassuk, hogy mi nem a hibáink vagyunk, hanem igenis küzdeni tudó és akaró, értékes emberek.

A hibánkkal ráadásul nem ártottunk másnak, csak saját magunknak és ez rám fokozottan igaz, hiszen nagyon hosszú ideig tartott a felépülésem.

Amikor igent mondtunk a műsorra, az volt bennünk, hogy most megmutathatják, kik is vagyunk valójában, mit is jelent számunkra a barátság és hogyan tudunk teljesíteni extrém helyzetekben – kezdte lapunknak Béres Anett, aki már az induláskor tisztában volt vele, hogy neki és Sáfrány Emesének hatalmas hátrányt kell ledolgozniuk azért, hogy az Ázsia Expressz nézői ne gyűlöljék őket, az pedig, hogy ezt az ellenszelet netán meg is fordítsák, szinte lehetetlennek tűnt.

Béres Anett és Sáfrány Emese számos vidám pillanatot okozott az Ázsia Expressz nézőinek (Fotó: TV2)

„Az Ázsia Expressz beteljesítette azt, amiért nekivágtunk...”

– Amikor az Ázsia Expressz kapcsán elindult a szimpátiaszavazás, ami eldöntötte, hogy ki kezdi hátrányból a versenyt, egyetlen pillanatig sem volt kétségünk afelől, hogy mi végzünk majd az utolsó helyen és ez így is lett. Emese és én, egy tutajjal küzdöttük el magunkat a szigetig. Itt adódott az első lehetőségünk arra, hogy vizsgázzunk kitartásból, elszántságból és erőből, mi pedig másodikként érkeztünk a partra. Ennek ellenére az első egy-másfél hétben még erősen érezhető volt az ellenszenv, amivel minket kezeltek a nézők, hiszen szinte alig lehetett pozitív kicsengésű kommentet találni velünk kapcsolatban, amikor elindult a műsor. Aztán egy ponton szép lassan változni kezdtek az arányok és az utolsó pár napban már a többség annak látott minket, akik valójában vagyunk és az alapján ítéltek meg minket, ahogyan ezt a játékot játszottuk. Így számunkra az Ázsia Expressz beteljesítette azt, amiért nekivágtunk, már a döntő adás előtt, hiszen mi a valós énünkkel látszani akartunk és végül a nézők meg is láttak minket – mondta lapunknak Béres Anett, aki, mint ismeretes, egy borzalmas balesetből felépülve vágott bele élete nagy kalandjába, vagyis az Ázsia Expresszbe. De mit szóltak ehhez az orvosai és mennyire veszélyeztette a saját egészségét, amikor belevágott a nem mindennapi, fizikai megterhelést jelentő játékba?