Az Ázsia Expressz nyertesei: "Válogatunk a férfiak közül"

Az Ázsia Expressz nyerteseinek kemény ellenfelekkel kellett megvívniuk

hot!: Az Angival és Bendével folytatott vitátoktól volt hangos a műsor. Ezt azóta sikerült megbeszélnetek?

Béres Anett: Azóta csak még jobban elfajult. Igazából nem is tudom, hogyan kellene kezelnünk, mert részünkről nincs alapja ennek az egésznek. Mi nem tudtunk a forgatások alatt, hogy ők ennyire utálnak minket. Mi a kamerákon kívül sem bántottuk őket soha. Egyetlenegy szemtől szembeni vita volt, amikor a Kibeszélőben a fejemhez vágták, hogy azért nincs gyerekem, mert beleszólok a kapcsolatukba ahelyett, hogy azzal foglalkoznék.

hot!: Azért ez elég övön aluli volt tőlük.

Béres Anett: Pláne, hogy Gusz­ti­nak (Dietz Gusztáv – a szerk.) privátban elmeséltem, hogy miért voltam kibukva két éve, ők pedig végighallgatták, majd felhozták a forgatáson. Ez volt az igazán övön aluli. Azért voltam kiborulva két éve, mert negyvenévesen azt éreztem: az a legrosszabb, ami történhet velem, hogy még nem vagyok anyuka.

Sáfrány Emese és Béres Anett a szerelmi életéről is vallott

hot!: A műsorban volt egy olyan megszólalásotok az egyik ilyen vita után, hogy ha hazajöttök, akkor közös célotok, hogy párt találjatok. Hogy halad ez a projekt?

A lányok vágynak már a szerelemre - Fotó: Szabolcs László / Radisson Hotel Budapest, BudaPart / hot magazin

Sáfrány Emese: Ez volt a legfőbb vágyunk, és meg is ragadtuk a lehetőséget, hogy ezzel a nyilatkozattal bevonzzuk.

Nem arról van szó, hogy nem találnánk magunknak párt.

Mindketten ott tartunk az életben, hogy tudjuk, milyen kapcsolatra vágyunk. Válogatunk a fér­fiak közül, mert nem szeretnénk belemenni olyan párkapcsolatba, aminek a végkifejlete nem hosszú távú. Nekem volt az Ázsia óta egy rövidebb kapcsolatom, de ott is azt éreztem, hogy nem ez az, amire vágyom. Most szinte ott tartunk, mint az Ázsia Expressz befejezése után. Sokszor belementem olyan kapcsolatokba, amikről utólag jöttem rá, hogy nem volt értelmük, de ezekből tanultam. Ezért is szűröm meg a randizást is: nem megyek el találkozni valakivel, ha már írásban nincs meg köztünk az összhang.