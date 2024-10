Reagáltak a csalás vádjára az Ázsia Expressz győztesei

Két hete ért véget az Ázsia Expressz 2024-es évada, amit Sáfrány Emese és Béres Anett nyert meg. Az izgalmas döntőben a másik közönségkedvenc párost, Mikes Annát és Krausz Gábort utasították maguk mögé. Azonban a kaland-reality több rajongója is csalással vádolja a két lányt, akik Tények Pluszban tettek pontot a vitás kérdés végére.

Béres Anett és Sáfrány Emese lett az első női páros, akik megnyerték az Ázsia Expresszt (Fotó: TV2)

Valójában kicsit értetlenül állunk, hogy egyes emberek jobban tudják, mi a szabály, mint mondjuk a műsor producere. Azt gondolják, hogy bármi ilyen történt volna, akkor ott azonnal, helyben nem szóltak volna ránk, mert tényleg nem történt részünkről szabályszegés. Tényleg mi mindent úgy csináltunk, ahogy elő van írva

– kezdte Anett.

Az Ázsia Expressz szigorú szabályok szerint működik, amit a játékosok is ismernek. A kiutazásuk előtt egy sok oldalas szabály könyvet kapnak, amihez kötelező alkalmazkodniuk. De amennyiben ez valamiért máshogy történne, akkor a játékosokat kísérő szerkesztők, valamint a producer is közbelépne.

Ellenfeleik szerint megérdemelten nyerték meg az Ázsia Expresszt

Emese és Anett ellenfelei, Mikes Anna és Krausz Gábor szerint is megérdemelten nyerték meg a lányok az Ázsia Expressz döntőjét.

– Az nyer, aki jobban akar! A lányok ezt jobban is akarták, egyébként meg is érdemelték. Sokkal többet is tettek, sokkal nagyobb bizonyítási vágy volt bennük, hogy ők megmutassák, szerintem ez hiányzott belőlük, és ügyesek voltak – mondta el a véleményét korábban Krausz Gábor és Mikes Anna, akik örültek a lányok győzelmének.