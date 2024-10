Nagyon aggódnia kellett Nánási Pálnak: Ördög Nóra már korábban érezte, hogy nincs minden rendben

Hihetetlen, milyen gyorsan telik az idő! Mintha még csak most jelentették volna be az Ázsia Expressz új évadát, és mintha még csak most utaztak volna ki a hírességek Keletre. Pedig már az tévében is hamarosan vége az adásnak. Hamarosan eldől a TV2 képernyőjén, hogy melyik pár lesz Ázsia királya, ami miatt izgatottak vagyunk, ugyanakkor szomorúak is, hiszen eljön a búcsú pillanata. Ördög Nóra a Nánázsiában most egy roppant rémisztő pillanatot mutatott.

Sokan megrémültek a videó láttán

Felkerült a Nánási család vlogjának, a Nánázsiának legújabb epizódja, amelyen már csak az édesanya látható. Ekkor Micike, Vencel és Nánási Pál már hazautaztak Magyarországra, így Nórinak az utolsó szakaszt a gyermekei nélkül kellett kibírnia. Bár nem volt egyszerű, azért igyekezett így is kalandokba csöppenni.