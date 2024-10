Ördög Nóra: Kettőnk közül én vagyok a szigorúbb

Táncos múlt

A Dancing with the Stars zsűritagja nemcsak hogy versenytáncolt, de sokáig a karrierjét is abban látta. A kezdetek a szülővárosába, Mórahalomra vezetnek vissza, ahol minden kislánynak szinte kötelező volt dzsesszbalettoznia. A kis Nóri is járt, majd kilencéves korában a szülei tánciskolába is beíratták.