Amiket a tévében nem láthatunk: Ördög Nóráék kitálaltak az Ázsia Expressz elképesztő titkairól

Az Ázsia Expressz ötödik évada töretlen népszerűséggel dübörög a Tv2-n, Ördög Nóra pedig rendre megörvendezteti a követőket kulisszatitkokkal.

Ázsia Expressz 2024: Ördög Nóra jól mulatott műsorvezető társai szépségversenyes felkészülésén (Fotó: TV2)

Ázsia Expressz: Szépségverseny csúnyán?

Nóriék a műsor első évadával párhuzamosan indították útjára családi vlogjukat, a Nánázsiát, ahol rendre megmutatják a forgatás rejtelmeit, körülményeit és persze a családdal átélt közös tapasztalásaikat is. A szerdai adásban például egy szépségversenynek lehettek szemtanúi a nézők, előtte pedig, annak rendje és módja szerint, a versenyzők alaposan rákészültek a történtekre. Lévén, hogy szépségversenyről beszélünk, mindenki a legjobb formáját igyekezett megmutatni, kiváltképp Till Attila és Stohl András párosa. A két műsorvezető székek emelgetésével próbálta bedurrantani a bicepszét, sőt még egy kosárlabdapalánkon is próbálkoztak húzódzkodó mozdulatokkal a cél elérése érdekében. Mivel a forgatási helyszín egy iskola volt, megpróbáltak minden eszközt kihasználni, hogy izmaik a legszebb állapotban legyenek. Szó se róla, el is vitték a showt, Nóri például nagyon jót mulatott a fiúk felvonulásán.

A Nánázsia új epizódjában közben abba is betekintést nyerhetünk, hogy a szépségverseny jeleneteinek felvétele nem volt olyan könnyű, mint amilyennek látszott. A háttérben ugyanis egy óriási, esztétikiusnak kicsit sem nevezhető, kopott busz csúfította a látképet, amelyet a stáb nem szeretett volna háttérként viszontlátni az adásokban. A sofőr azonban hajthatatlan volt, az összes gyártásvezető, helyi vezető és stábtag próbálta meggyőzni, hogy parkoljon arrébb, mert dolgoznának. Végül sikerült meggyőzni és a forgatás folytatódhatott.

A valaha volt legrosszabb éjszakák

Ördög Nóriék ezekben a napokban egyébként mélypontra kerültek, hiszen az eddigi legrosszabb szálláson éjszakáztak: volt, aki a wc fölött kényszerült zuhanyzásra, akadt aki állatokkal találkozott a szobájában, Nórinak nem volt ablaka és a víz is jéghideg volt, amivel zuhanyozniuk kellett. Ezalatt kiderült, hogy családja sem a legjobb pillanatait élte, hiszen a 30 órás repülőút egyharmadánál már csúszás volt, alig tudtak aludni a gépen. Végül két átszállás között egy úgynevezett sleep’n’fly nevű kapszulában aludtak. Ez egy minibunker tulajdonképpen a repülőtér területén, ahol az egymás mellett lévő kapszulák egy kis ablakkal összenyithatók és semmi más funkciója nincs, minthogy aludni lehet benne. Nánási Pál elmesélte, hogy a fürdő hiányán és az éjszakai hidegen kívül tulajdonképpen remekül telt az éjszakájuk, bár nyilván nem volt kényelmes, de legalább aludni tudtak. Úgy tűnik, a Nánási család még egymástól távol is összekapcsolódtak szállási nehézségek tekintetében.