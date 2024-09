Szívszorító felvételek kerültek elő az Ázsia Expressz forgatásáról

Pont egy olyan kis faluban szerettünk volna forgatni, ami egy elszigetelt, körülbelül 300 fős összetartó közösség, és pont ezt a kis falut zárta körbe az erdőtűz. Az itt élők szomorúan és lemondóan nyilatkoztak a dologról, hogy tulajdonképpen senki nem fog jönni segíteni nekik, teljesen magukra vannak utalva. Annyiban persze túlzás, hogy valamennyi tűzoltó is jött, illetve a helyi biztonsági vezető is elmondta, hogy nagyon kifejlett vészjelző és védelmi rendszerük van, mivel gyakran előfordul náluk erdőtűz, fel vannak erre készülve. Ennek ellenére szívszorító volt őket otthagyni, még akkor is, ha nem tehettünk ellene semmit.