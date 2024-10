Noszály Sándor vallomása: "Tudtam, hogy vége és belepusztultam"

Noszály Sándor már 2015-ben elismerte, hogy egy olyan mentális betegség gyűrte le őt évekkel korábban, amelyre orvosai antidepresszánsokat és nyugtatókat írtak fel. Mint ismeretes, azután jelentkeztek nála a már-már életveszélyes tünetek, hogy szakított feleségével, Novák Henivel. Az addig sikert sikerre halmozó Noszály Sándornál akkor diagnosztizálták a bipoláris személyiségzavart, ami most ismét eluralkodott rajta. A teniszező 2015-ben az Összezárva Friderikusszal című műsorban részletesen mesélt addigi legnehezebb szakaszáról.

Noszály Sándor 42 éves korában csalódott először Fotó: TV2

Noszály Sándor: "Révbe értem, mert ott volt mellettem a szerelmem"

– Az igaz történet az eléggé privát. De nagyjából arról van szó, hogy bár Heninek megvolt a munkavállaló vízuma és a zöldkártyája, nagyon frusztrálta az, hogy szeretett volna színésznő lenni és ez marha nehéz kint. Ez volt az álma és meg akarta valósítani.

Persze nekem is megvolt az okom rá, hogy kimenjek, hiszen itthon nem voltam megbecsülve

– kezdte a 9 évvel ezelőtti beszélgetésben Noszály Sándor, aki kezdetben nagyon jól érezte magát Amerikában. – Los Angelesbe érkeztünk ki turista vízummal és felhívtam a Szeles Mónikát, aki Floridában élt, hogy átmegyek oda, mert tudtam, hogy ott nagyobb teniszélet van, mint Los Angelesben. Ő nagyon sokat segített is. Akkor már három hete nem fogtam ütőt, de volt egy nagy ATP verseny selejtező, amin elindultam és meg is nyertem. Az ottani klub tulajdonosa munkát is ajánlott és megkaptam a legerősebb vízumot, ami azt igazolta, hogy nem volt olyan amerikai állampolgár, aki abban a munkakörben pótolni tudna. Nagyon jól éreztem magam, mert hatalmas pörgés volt. Révbe értem, mert ott volt mellettem a szerelmem, kerestem pénzt és haza is tudtam küldeni – mondta akkor Noszály Sándor, aki ezután elárulta, hogyan zajlott pontosan az a bizonyos szakítás, ami végül megreccsentette őt lelkileg.

Noszály Sándor nem tudta visszatartani a könnyeit Novák Heni miatt Fotó: TV2

„Ha nem tetszik, el lehet menni...”

– Közben Henit hajtotta a motor, hogy ő színésznő szeretne lenni és nem is látta a kiutat. Ezért át is ment Los Angelesbe, én pedig dolgoztam. Minden harmadik hétvégén mentem át hozzá és ez így ment egy darabig. Végül egy ismerősömön keresztül nyílott egy álláslehetőség Los Angelesben. Egy magán középiskolába kerestek teniszedzőt. Átrepültem, és a maradék pénzemből az első két hétben egy reptéri hotelben laktunk. Azzal, hogy leinformálható voltam és tulajdonképpen teniszben világsztár is, hiszen négy világelsőt is megvertem, egyszer csak lett harminc tanítványom és napi öt órát adtam. Eközben nem láttam át, hogy Heni egyre frusztráltabb lett. Én pedig nem észleltem, hogy a kapcsolatunk kezd lazulni, hiszen korábban soha senkit nem veszítettem el a papámon kívül.

Végül meghülyültem, hazajöttem és megcsaltam. Az a szörnyű, hogy nem is dobott ki.

– Vitatkoztunk és én azt mondtam neki, ha nem tetszik, el lehet menni és ki lehet próbálni, milyen nélkülem. Mire észbe kaptam, hogy én mennyire szeretem őt, már továbblépett és nem jött vissza – vallotta meg Noszály Sándor Friderikusz Sándornak könnyeit nyelve a sportoló, majd részletesen beszámolt az összeomlásáról, ami kis híján az életébe került.