"Nem tűnt el" - újabb hírek érkeztek Noszály Sándorról, itt látták

Napok óta foglalkoztatja az országot a teniszező állapota, aki eddig Amerikában tartózkodott. Noszály Sándor Instagram és TikTok-oldalain az elmúlt két hétben egyre több furcsa videó jelent meg, amik arra utaltak, hogy valami nincs rendben a sportolóval. Tegnap pedig teljesen el is tűnt a közösségi oldalairól is, most azonban újabb hírek érkeztek róla.