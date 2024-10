Legjobb barátja kendőzetlenül őszintén válaszolt arra, mi történik Noszály Sándorral

Szerda reggel Bochkor Gáboréknál is szóba került Noszály Sándor aggasztó esete és kézenfekvő volt, hogy felhívják Vajtó Lajost, aki az elmúlt napokban többek között a Borsnak is nyilatkozott barátjával kapcsolatban. Tette ezt igen visszafogottan, de a Retró Rádióban most egy picit messzebb is merészkedett. Beszélt a kapcsolatukról és végül elmondta, milyen benyomásokat ébresztett benne Noszály Sándor az utolsó, személyes találkozójuk során.

Noszály Sándor már a meccs elött is furcsán viselkedett (Fotó: DFP)

„A környezete mindig azt mondta, hogy „agyas”

– Évtizedes barátság volt a miénk. Annyira, hogy amikor Nagykovácsiba költöztem, akkor megvette a szomszédos házat és sokáig szomszédok is voltunk, de Barcelonában, az olimpiai faluban is gyakorlatilag együtt éltünk. Az az igazság, hogy az utolsó 15 év azért az kimaradt. Amikor ő a Henivel Amerikába utazott, akkor nem csak térben és időben távolodtunk el egymástól. Ezért az utolsó tíz-tizenöt évéről csak keveset tudok. Annyit, amennyit a neten láttam, illetve amiket mesélt, ha néha összefutottunk. Azt tudni kell róla, hogy neki olyan fizikális adottságai voltak, amilyen a tenisz világában talán senkinek, mégsem került be mondjuk a tíz legjobb közé. A környezete mindig azt mondta, hogy „agyas”, tehát mindig valamit beletett, kitalált, és ez a túlgondolás mindig jellemző volt rá.

Két évig mondjuk nem beszéltünk és egyszer éjjel csörgött a telefonom és azt mondta nekem, hogy most nagyon erős a csíje és kért, hogy gondoljak egy számra egytől tízig és egy gyümölcsre.

Belementem, de ami a furcsa, hogy ki is találta – idézte fel egyik különös emlékét Noszály Sándorral kapcsolatban Vajtó Lajos, majd rátért a bokszmeccs előtti eseményekre, amelyek számára is új megvilágításba helyezték a mostani eseményeket.

Vajtó Lajos már más fényben látja a Noszály Sándorral történt találkozásának képeit (Fotó: TV2)

Noszály Sándor: „Eltöröm a kezed...”

– Gyanítom, hogy ő valami túlzásba vitt spirituális utat jár be. A meccse előtt kezet fogtunk. Ő szorította a kezem és azt mondta, hogy nagyon erős, ezért eltöri. Hozzátette, hogy nagyon gyors és, hogy soha ilyen gyors nem volt és senki nem olyan gyors, mint ő. A legjobb barátja pedig azt mesélte nekem, hogy a mérkőzés előtt egy kisgatyában, kint a tizenkét fokban, két órán keresztül cigarettázott. Tehát, míg a többiek kimentek a szabadba árnyékolni, bokszolni, ő csak cigizett. Egyébként én is ezt a legjobb barátot kérdeztem meg, hogy mi történik vele és ő maga mondta, hogy „sajnos” nem drogról van szó. Sajnos, mert az ugye kezelhető… Voltak a környezetében olyanok, akik kérték, hogy menjen orvoshoz. De ő nem érzi magát betegnek, sőt, azt gondolja, hogy jól ér érzi magát és éppen rajtunk akar segíteni. Valamilyen küldetéstudata van most…. – fejtette ki Vajtó Lajos, akinek szavaival összecseng az a felvétel is, amit Bochkor Gábor bejátszott a beszélgetés elejéén. Abban ugyanis maga Noszály Sándor ismeri el, hogy egyfajta személyiségzavart állapítottak meg nála és kezelést is javasoltak számára, amire ő feltehetően nemet mondott.