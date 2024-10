Mi vár Noszály Sándorra? Megszólalt Kovács Kokó István

Ha valaki, akkor Kovács Kokó István tudja, hogy a fizikai felkészülés mellett mennyire fontos a szorítóba lépés ellőtt a bokszolók mentális állapotára is figyelemmel lenni. Nem is véletlen, hogy ő az, aki a szakkomentátori feladatok ellátása mellett supervisorként is tevékenykedik a műsorban. Az olimpiai és világbajnok sportlegenda a Borsnak nyilatkozott a Noszály Sándor körül kialakult helyzetről és a lehetséges megoldásokról.

Korántsem biztos, hogy Noszály Sándor döntőt vívhat majd a szorítóban Fotó: DFP

Noszály Sándornak folytatnia kéne a felkészülést

Mint ismeretes, Noszály Sándor Los Angelesben tartózkodása során kezdett el megmagyarázhatatlan módon viselkedni. Több videót tett közzé, melyekben zavartan viselkedett és még a rendőrséggel is meggyűlt a baja, miután a barátai kihívták őket, mert a sportoló „furcsán viselkedett”. Ezt követően pedig sorra jelentek meg az ilyen aggasztó jellegű tartalmak az egykori Nagy Ő Instagram-oldalán. Végezetül Sándor egy drámai hangvételű utolsónak „posztomusznak” szánt üzenetében azt is kimondta, hogy volt felesége, Novák Heni miatt került újra mélypontra, végül pedig órákra eltűnt, vagyis nem posztolt és a telefonja is ki volt kapcsolva. Noszály Sándor kedd reggel előkerült és egy újabb videóval tudatta követőivel, úton van a repülőtérre és elindult Magyarországra, ahol elvileg folytatnia kéne a felkészülést, hiszen november 3-án döntőt kellene vívnia a másik ágon bejutó ellenfele ellen. De hogy erre kap-e lehetőséget a történtek fényében, jelenleg még kérdéses.

Kovács Kokó István is aggódva figyeli a Noszály Sándor körül kialakult helyzetet Fotó: Veres Viktor

„Alaposan járunk majd el a kérdésben”

Kovács Kokó István így látja a helyzetet:

– Sem a műsorban, sem pedig a profi tagozatban nincs arra vonatkozóan kifejezett szabály, hogy a az ökölvívók mentális állapotát vizsgálni kell a mérkőzések előtt. Ugyanakkor mi is megdöbbenve követjük a Noszály Sándor körül kialakult helyzetet.

Első körben ki kell derülnie, hogy egy eltúlzott poénkodásról van-e szó, vagy teljesen komoly az, amit a videókban láttunk.

– Mindenesetre van még idő a mérkőzésig és bizton állíthatom, hogy alaposan járunk majd el a kérdésben – fogalmazott a Bors kérdésére Kovács Kokó István.