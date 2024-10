"Nem kábítószer-probléma" – Vajtó Lajos tisztázta Noszály Sándor furcsa viselkedését

Noszály Sándor újabbnál újabb videóit aggódva nézik a rajongók és most már a barátok is, ugyanis az egykori Nagy Ő egyre zavartabban viselkedik a bejelentkezésekben. Sokszor összefüggéstelen dolgokról beszél, de az is előfordult, hogy éppen nem lehetett érteni, amit mondott. És ez még nem minden... Az Amerikában is elismert teniszezőről egy olyan videó is napvilágot látott, melyen mezítláb gyalogol Los Angeles egy elegáns, kertvárosi részén, körülötte nincs más, csak a házak és a sötétség, ő pedig valakit keres. Közben arról beszél, hogy a "kanosszát járja" és megemlít egy nevet is, aki "az egésznek a főnöke", de végül annyira összefügéstelenre sikeredett a mondanivalója, hogy még senki sem tudta megfejteni, miről is van szó. És sajnos még tudjuk fokozni... Az Origo szombaton arról számolt be, hogy Sándort letartóztatták Los Angeles-ben! Erről ő maga vallott az Instagram-oldalán egy videóban, melyből valójában semmi nem derült ki arról, mi történt vele, de állítólag saját barátai hívták a hatóságokat Noszály ijesztő viselkedése miatt. Most az ügyben egy itthoni barátja is megszólalt: Fésűs Nelly férje, Vajtó Lajos!

Fotó: Szabolcs László

Noszály Sándor viselkedése megrémiszti a rajongókat

Mi a magyarázat Noszály Sándor viselkedésére?

A rajongók mindenáron szeretnének segíteni Noszályon, hiszen bíznak abban, hogy a sikeres teniszedző rendbejön, csak összefogásra van szükség. Sokan meg is szólították az egykori Nagy Ő barátait, hogy hol vannak a bajban, a Borson keresztül pedig üzent is az egyikük, a neve elhallgatását kérve.

A kinti és a magyarországi barátai is próbálnak neki segíteni, de jelenleg senkire sem hallgat. Folyamatosan megy valahová, de nem árulja el, hogy hol van

– fogalmazott a barát, majd a Facebookon többen is belefutottak Vajtó Lajos kommentjébe, aki bővebben is beszélt arról, mi történik most Noszállyal. Mint írja: a barátok továbbra is igyekeznek Sanyinak segítő kezet nyújtani.

– A közvetlen környezetében mindenki megpróbált segíteni. A legjobb barátja lepattant róla. Folyamatosan próbálja jobb belátásra bírni, de 30 másodperces monológ után leteszi a telót. Ha orvosi segítséget akarunk, akkor pedig agresszív lesz. Csak a jó Isten tud segíteni és az isteni szerencsében bízhatunk. A tévedések elkerülésére pedig, bár ezt senki nem fogja elhinni, de nem kábítószer-probléma! – fogalmazott Vajtó és lapunknak is kifejtette, mit gondol az esetről.