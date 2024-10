Ilyen még nem volt! Azonnal el akarta hagyni a stúdiót Bochkor Gábor

Egészen kivételes alkalmakkor fordul csak elő, hogy a magyar rádiózás istene, Bochkor Gábor nem jelenik meg a Retro Rádió reggeli műsorának stúdiójában. Bochkor legutóbb édesanyja halálakor hiányzott élő adásból, összeomlott a gyásztól. Olyan meg végképp nem fordult elő, hogy miközben ment az ébresztő show, ott akarta hagyni kollégáit, egészen ma reggelig…

Bochkor Gábor ott akarta hagyni az élő adást (Fotó: KISS ANNAMARIE)

Bochkor Gábor le akart lépni élő adásból

Nagyon érzelmes embernek tartja magát, de nagyon ritkán mutatja ki érzelmeit a népszerű rádiós. Bochkor Gábor a keddi élő műsorban annyira elérzékenyült, hogy még a stúdiót is el akarta hagyni. Történt ugyanis, hogy Bárdosi Sándor volt vonalban, a hétvégi sztárboxos meccséről beszéltek, ahol alul maradt Árpa Attilával szemben. Mint kiderült, a műsorvezető is hivatalos volt a mérkőzésre, hiszen amióta megismerkedtek a Sydney-i ötkarikás játékokon, nagyon jó barátok. Az olimpiai ezüstérmes birkózó hiányolta is Bochkor Gábort a meccs helyszínéről, aki viszont előtte ért haza nyaralásáról. Mindenesetre a reggeli show műsorvezetői arról beszélgettek és erről kérdezték Bárdosi Sándort is, hogy mennyire volt kíméletes ellenfelével. A mérkőzést végül Árpa Attila nyerte pontozással, de nem ez fájt Bárdosi Sándornak. A jókedvű, sok nevetéssel tarkított beszélgetés egy pontján elcsukló hangon szólalt meg.

– Egy valami nagyon szomorú volt, közvetlenül a mérkőzés után jutott eszembe, hogy amikor én kicsi voltam, el kezdtünk mérkőzésekre járni, meg edzésre járni, az édesapám hordott. És az édesapám, hú de nehéz erről beszélni, onnantól kezdve minden versenyemen ott volt, és ezt nem látta, nem volt ott... Az elsőn ott volt, az utolsón miért nem? Ez igazságtalan!

- Abszolút érezlek Sanyi – szólalt meg nagy sóhajjal Bochkor, aki nemrég veszítette el imádott édesanyját.