„Mint egy hercegnő” – hófehér ruhában kapták lencsevégre Stana Alexandrát, záporoznak a gratulációk

Stana Alexandra a Dancing with the Stars című nagysikerű műsorának köszönhetően pillanatok alatt az ország egy kedvenc táncosa lett. Az óriási népszerűségének köszönhetően pedig már azt sem túlzás rá mondani, hogy igazi sztárrá nőtt ki magát, akinek a magánélete sokakat foglalkoztat.

Hófehér ruhában fotózták Stana Alexndrát Fotó: Szabolcs László

Ami nem is csoda, hiszen a TV2 sztárja korábban férjnél is volt, a szintén táncos Göcse György volt a kedvese, utóbbi ismert párja pedig Meggyes Dávid, Horváth Gréta exe volt. Illetve arra sem kell senkit sem emlékeztetni, hogy egy ország szurkolt azért, hogy Dancing with the Starsos partnerével, Marics Petivel több legyen köztük, mint puszta munkakapcsolat. Erre azonban, a páros állítása szerint hiába várunk, ugyanis csak baráti a kapcsolatuk.

Álomszép fotókon Stana Alexandra

A gyönyörű táncos most is megmozgatta követői fantáziáját, ugyanis hófehér ruhában fotózták, képe alatt pedig azonnal be is indult a kommentáradat, ugyanis nem győznek gratulálni a csodás látványhoz.

„Gyönyörű, mint egy hercegnő!!”

„Legeslegszebb!!”

„Gyönyörű álomszép ruhában egy Angyal”

„Gyönyörű vagy Alexa”

– írták mások mellett.

Íme, a csodás fotó!