"Gyönyörűség!" Falatnyi ruhában villantotta meg lábait Stana Alexandra

Október 26-án visszatér a tévé képernyőjére a Dancing with the Stars. A TV2 nagy népszerűségnek örvendő, táncos vetélkedőjében az új versenyzők mellett néhány ismerős arccal is találkozhatnak a nézők: többek közt Stana Alexandrával, aki már oszlopos tagnak számít, hiszen eddig az összes évadban parkettre lépett. Az előző évadban Marics Petivel az ezüstéremig menetelő profi táncosnő partnere ezúttal a világ- és Európa-bajnok kajakozó, Kucsera Gábor lesz.

Kucsera Gábor és Stana Alexandra / Fotó: Nánási Pál / TV2

Stana Alexandra kétségtelenül hatalmas népszerűségre és számtalan rajongóra tett szert, a Dancing with the Starsnak köszönhetően. Az új évad kezdete előtt máris sokan szorítanak azért, hogy ezúttal ő vihessen haza a győztesnek járó trófeát. Ezt siettek kijelenteni akkor is, amikor a táncosnő nemrég néhány olyan fotót tett közzé az Instagram-oldalán, amelyeken egy falatnyi, narancssárga ruhában villantotta meg elképesztően formás lábait, a szépségével pedig mindenkit sikerült elvarázsolnia.

Gyönyörűség! Idén nagyon megérdemelnéd azt a kupát. Szurkolni fogok, ez nem is kérdés, és hajrá!

- üzente Stexnek az egyik követője.

Bombázó vagy, Szandi!

- áradozott egy másik lelkes rajongó.

Nagyon, de nagyon gyönyörű vagy

- helyeselt egy újabb kommentelő.