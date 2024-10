„Nem titulálnám magamat zenésznek még most sem” – karrierje kezdetéről vallott Marics Peti

Marics Peti ugyan még nagyon fiatal, ennek ellenére az egész országban ismerik a nevét és fiatal lányok ezrei hevernek a lábai előtt. Az énekest jelenleg a Megasztár 7. évadának zsűrijében láthatják a nézők, ahol igyekszik felfedezni olyan ifjú tehetségeket, mint amilyen ő maga is volt. Most azt is elárulta, hogy honnan indult a karrierje és, hogy ki inspirálta az éneklésre.

Marics Peti Megasztár-beli szereplése kapcsán árulta el, hogyan kezdődött a karrierje (Fotó: © TV)

Marics Petiről sokan nem gondolnák, de tinédzserként rajongott volt Justin Bieberért, olyannyira, hogy miatta kezdett zenével foglalkozni:

Körülbelül 16 éves lehettem, amikor elkapott egy hatalmas Justin Bieber láz, és akkor valahogy nagyon beleszerettem az éneklésbe. Mondjuk a családom nem túlzottan örült neki, mert akkor még elég sokat kellett faragni ezen, hogy élvezhető legyen, de aztán valahogy sikerült.

Azt is elárulta, hogy egyáltalán nem tartja magát zenésznek, annak ellenére, hogy sokan így hivatkoznak rá. Azt is elárulta, hogy miért:

Nem titulálnám magamat zenésznek még most sem, mert nekem ez a szó azt jelenti, hogy hangszerekkel is elég jól bánik az az illető, ami jelenleg nálam nincs meg sajnos, de a következő években nagyon szeretnék erre ráerősíteni.

Marics Peti sosem kételkedett abban, hogy sztár lesz

A fiúk olyan sikeresek, hogy ma már ValMar dalok nélkül nincsen buli és ezt ők is pontosan tudják, sőt már a karrierjük kezdetén erre számítottak. Peti bevallotta maga sem érti, de mindig is biztosak voltak benne, hogy megvan bennük az ami a sikerhez kell:

Amikor az első nagyobb durranásunkat megcsináltuk a barátaimmal, a Visz a vérem című számot, ami magyar szinten már tök jó eredményeket hozott, akkor ott azért már érezhető volt, hogy fogunk még ilyet csinálni. Igazából mi nagyon hittünk magunkban Milánnal, már-már szürreálisan. Eleinte csak azon gondolkodtunk, hogy angolul vagy magyarul kezdjük el, és hogy világsztárok akarunk lenni vagy csak Magyarországon. Vakon bíztunk magunkban és azt éreztük, hogy van valami átütő energia bennünk, ami célra fog vezetni. Bár visszagondolva már én is csodálkozok, hogy hogy lehettünk ennyire magabiztosak, de tényleg nem volt bennünk kétség.

– Most viszont nemzetközi terveim egyáltalán nincsenek, ha lenne is rá lehetőség, akkor sem fókuszálnék erre. Szeretem Magyarországot és nekem ez így tökéletes, hogy magyar zenét csinálok a magyaroknak, amit szeretnek – tette még hozzá.