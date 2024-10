„Mint egy púpos állatka, úgy mozgok néha a táncparketten” – így készül a Dancing with the Stars-ra Hosszú Katinka

A Dancing with the Stars szereplői között talán az egyik legmeglepőbb páros Hosszú Katinka és Suti András volt, hiszen a világbajnok úszónő még sosem szerepelt hasonló TV-s megmérettetésben. Most azonban ennek is eljött az ideje és elárulta, hogy haladnak a próbákkal, sőt arról is lerántotta leplet, hogy hogyan szokott bulizni.

Sokan kíváncsiak rá, hogy mit gondolt Katinka, amikor megkeresték a lehetőséggel, a Mokkában erről is őszintén beszélt.

Nagyon nem volt egyértelmű, hogy igent mondok, sőt inkább arra hajlottam, hogy nemet. A Mokkára is csak a Dancing tudott rávenni, mert alapvetően mindig edzésem van ebben az időben. Illetve maga a szereplés vagy az, hogy úszással kapcsolatban a kamerák előtt beszéljek olyasmiről, amihez tényleg értek, számomra teljesen más. Most egy olyan dolgot kell megtanulnom, amiben teljesen nulláról indulok. András mesélhetne az első próbánkról

– árulta el nevetve az úszónő.

Erre persze Suti András is reagált és elárulta, mit gondol a párjáról:

– Iszonyatosan megtisztelő vele dolgozni. Eleinte nem tudtam, hogy mire számítsak, mert nem ismertem Katinkát személyesen, de eszméletlen, hogy milyen bohó, állandóan viccelődik. Az edzéseken sokszor tényleg arra kell koncentrálnunk, hogy összeszedjük magunkat és elkezdjünk táncolni, de nagyon vidáman telnek a próbák. Ráadásul nagyon jó táncos már most, és hihetetlenül gyorsan tanul.

A legtöbben egy komoly sportolóként ismerik Katinkát, így nem csoda, hogy el sem tudják képzelni, hogy van egy laza, vicces oldala is. Pedig elmondása szerint ez távolabb nem is állhatna a valóságtól, sőt még bulizni is szeret.

Akik nem ismernek jól, mindig azt mondják, hogy nem látták még ezt az oldalamat, hogy szeretem a jókedvet, poénkodni, táncolni. Viszont az úszók a válogatottból, amikor megtudták, hogy táncolni fogok, csak annyit írtak, hogy csak úgy, mint a záróbulikon. Mert én nagyon szeretek táncolni, szóval ha nálam nagy kikapcsolódásról van szó, akkor odamegyünk

– vallotta be.

Hosszú Katinka könnyedén veszi az akadályokat

Természetesen sportolóként teljesen más megélni ezt a próbafolyamatot, mint a többi Dancing with the Stars versenyzőnek. Bár amellett, hogy az olimpikonnak a sok edzés meg se kottyan, van olyan, ami neki is nehézséget okoz.