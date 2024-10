Marics Peti a szerelmi életéről vallott: ennek sokan örülnek majd

Marics Peti olykor kissé elfogultan dönt a Megasztár 7. évadának válogatóin. Nemcsak a hallására, hanem a látására is hagyatkozik, amikor egy-egy dekoratív fiatal hölgy lép színpadra. De hogy foglalt-e a szíve? Erre válaszolt most.

Marics Peti nem mindig csak a fülére hallgat, ha csinos lány lép a Megasztár színpadára (Fotó: TV2)

Marics Peti előzékeny a Megasztárban

A VALMAR duó frontembere a Tényeknek nyilatkozva árult el egy fontos részletet a szívügyeiről. A hírműsor riportere azt kérdezte tőle:

Kibe vagy most szerelmes?

– Na várjál, kibe is? Amúgy senkibe sajna… Csibészkedek, hülyéskedek. Szórakoztatom magamat is és a nézőket is. De az élőshow-ba nem fogunk olyat tovább vinni, akiben nem látunk kvalitást – ígérte a fiatal énekes.

Peti nemcsak a versenyzőknek, de Rúzsa Magdinak is bókol olykor. Vállmasszázzsal kényezteti, gyakran közel bújik, cukkolja.

Magdit nagyon szeretem, emberileg is, és piszkálni is. De ez persze csak vicc. Jó a kémia az egész zsűriben, jól működünk egymással.

– Elő tudjuk venni a szigort és korrektséget is, de a humort is – fogalmazott Peti. Hozzátette, ahogy nő majd a tét, egyre szigorúbbak lesznek, és egyre nehezebb lesz döntéseket hozni a versenyzők sorsáról. Azt már most látja: a mostani mezőny a legerősebb minden korábbi tehetségkutatóéhoz képest.